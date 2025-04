Justiça nega recurso de Rafael Tavares contra condenação por crime de ódio

Eleições 2026

Governador de Mato Grosso do Sul sugeriu que nova federação deixe os ministérios que ocupa no Governo Lula

Em agenda na manhã desta quarta-feira (30), o governador Eduardo Riedel (PSDB) ironizou a postura da senadora Tereza Cristina (PP) de afastar os petistas da atual gestão estadual, bem como de alianças futuras entre a esquerda e nomes da nova "superfederação" formada entre PP e União Brasil.

Próxima de Riedel, a ex-ministra de Bolsonaro, disse na tarde desta terça-feira (29), que qualquer tipo de aliança ou aproximação com o PT está descartada dos planos da federação para as eleições gerais do próximo ano, colocando uma certa pressão nos ombros do governador, que administra o Estado com uma grande participação petista. Em contrapartida, o tucano disse que isso "é a mesma coisa que eu falar para a senadora Tereza que eu não gostaria de ver o União Progressista no governo do PT."

Juntos, ambos os partidos comandam quatro ministérios de Lula. O União Brasil indicou três ministros: Turismo, Comunicações e Desenvolvimento Regional. Já o PP tem o Ministério do Esporte e a Caixa Econômica Federal.

Em resposta indireta a senadora, Riedel saiu em defesa dos petistas que atuam na gestão estadual e rebateu a ex-ministra. “Se existem pessoas do PT dentro do nosso governo, é porque elas são competentes para conduzir e atuar dentro da área em que elas estão atuando. Então, acho que faz parte do processo político essa discussão.”, destacou o governador, que aproveitou a ocasião para frisar que sua agenda de trabalho não é partidária.

Conforme Riedel os cargos atribuídos aos petistas dentro da atual gestão são um reflexo do trabalho dos mesmos. “Quem ocupa espaço no governo, é gente que tem competência para estar ali, para poder executar um plano de governo, que é o que vocês estão vendo. A cena do partido A, B, C e D é uma decisão de cada um, é a liberdade de cada um. Se o PP ou União integram o governo do PT, é uma decisão da relação deles”, frisou o tucano, que disse que não irá pedir para as pessoas que atuam no governo saírem se fazem um bom trabalho. O titular do Executivo disse que só pretende se dedicar ao tema em 2026 após o carnaval.

O tema se acirrou um dia após os petistas criticarem o Governo diante da atuação da Polícia Militar em protestos de sem-terra, tema que acirrou debates na sessão de ontem da Assembleia Legislativa. Ao participar de solenidade na Secretaria de Fazenda (Sefaz), Riedel citou como exemplo a presença de indicados do PT na Agraer, para atuar na assistência à agricultura familiar, e disse que os nomeados são técnicos, “fazendo um belíssimo trabalho”.

Ele disse ser natural ocorrer debate sobre a formação de uma coalização, destacando sua afinidade com políticos de centro-direita. Cabe destacar que o PSDB já se articulou com o Podemos e mantém conversas com o Republicanos. Riedel voltou a repetir que não deseja deixar o ninho tucano.

Contexto

“Hoje [ontem] foi um dia importante para nós, pois nasceu enfim a nossa União Progressista, uma grande agremiação, capaz de impactar o jogo de forças no Congresso e no cenário da política nacional. Mas nada disso vai adiantar se nós não tivermos um propósito, se nós não tivermos uma agenda para o País. Um Brasil sem escândalos de corrupção, um Brasil próspero que cresça com oportunidades para todos! Vida longa à nossa federação! Vamos juntos nessa nova jornada!”, discursou. A declaração ocorreu em Brasília (DF), em ato que oficializou a “superfederação” entre o PP e o União Brasil, que passará a se chamar União Progressista, (UP).

Sobre Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina pontuou que a união dos parlamentares dos dois partidos que integram a federação reforça ainda mais a representatividade e a capacidade de articulação desse novo grupo político. “Estamos juntos, comprometidos com um projeto comum de desenvolvimento para o nosso estado e para o nosso país. Essa parceria nos fortalece e garante mais voz às demandas da nossa gente”, concluiu.

Para a presidente estadual do União Brasil, Rose Modesto, a federação, primeiro, fortalece muito todo o protagonismo das lideranças que já estão nesses partidos. “Nacionalmente, a gente tem a Tereza, por exemplo, indo para uma possível disputa, tanto como pré-candidata a presidente da República quanto para ser a pré-candidata a vice, porque a União Progressista se tornou o maior partido do Brasil, tendo força maior dentro do Congresso Nacional”, declarou.

Saiba

Em MS, a União Progressista terá 19 prefeitos, 24 vices, 206 vereadores, 1 senadora e 1 deputado federal, além de 3 deputados estaduais. Nacionalmente, serão 109 deputados federais e 13 senadores.

*Colaborou Daniel Pedra

