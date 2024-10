Maestro de banda municipal há 35 anos é exonerado após prefeita perder eleição

Eleições 2024

Primeira pesquisa mostrando o cenário para o segundo turno será publicada nesta segunda-feira

O Correio do Estado e o Instituto Paraná Pesquisas firmaram parceria para a publicação de pesquisas para a eleição para prefeito de Campo Grande, cujo segundo turno está sendo disputado por Adriane Lopes (PP) e Rose Modesto (União Brasil).

A primeira destas pesquisas será publicada na edição impressa desta segunda-feira (14) do Correio do Estado, e também no portal do Correio do Estado na internet.

A parceria ainda prevê a publicação de mais uma pesquisa, nos dias anteriores à votação.

O segundo turno das eleições no Brasil está agendado para o domingo, dia 27 de outubro. Em Campo Grande, a votação ocorrerá das 7h às 16h.

O Paraná Pesquisas ficou conhecido após a eleição de 2022 como um dos institutos cujas pesquisas mais se aproximaram do resultado final das urnas.

O Correio do Estado é o veículo de comunicação há mais tempo em atividade em Mato Grosso do Sul. Neste ano de 2024 completou 70 anos de fundação, e lidera há décadas o segmento de jornalismo impresso, além de se referência no jornalismo online nas classes A, B e C.

No primeiro turno das eleições, realizado no dia 6 deste mês, Adriane Lopes (31,67%) foi a mais votada, e Rose Modesto (29,56%), a segunda mais votada, resultado que deu às duas o direito de disputar o segundo turno, no próximo dia 27.

Confira o resultado final do primeiro turno:

Adriane Lopes (PP): 140.913 votos (31,67%)

Rose Modesto (União Brasil): 131.525 votos (29,56%)

Beto Pereira (PSDB): 115.516 votos (25,96%)

Camila Jara (PT): 41.966 votos (9,43%)

Beto Figueiró (Novo): 10.885 votos (2,45%)

Luso de Queiroz (PSOL): 3.108 votos (0,70%)

Ubirajara Martins (DC): 1.067 votos (0,24%)



