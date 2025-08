Manifestação pró-Bolsonaro ultrapassa expectativas e reúne 10 mil veículos na Afonso Pena

As manifestações fazem parte do movimento Reaja Brasil - FOTO: WhatsApp/Correio do Estado

Neste domingo (3), bolsonaristas de todo o Estado se reuniram na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande com camisetas do Brasil, bandeiras e adesivos pedindo anistia dos presos do ato de 8 de janeiro e também o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. No total, aproximadamente 10 mil veículo participaram do movimento na Capital.

As manifestações fazem parte do movimento Reaja Brasil e foram planejadas após o ex-presidente Jair Bolsonaro ser alvo de uma operação da Polícia Federal no dia 18 de julho, por ordem da Suprema Corte.

Com a decisão, Bolsonaro passou a usar tornozeleira eletrônica e cumprir medidas cautelares como toque de recolher e proibição das redes sociais. A medida do ministro Alexandre de Moraes se deu após pedido da Procuradoria-Geral da República devido à "concreta possibilidade de fuga" do ex-presidente.

Para o Correio do Estado, o deputado estadual Coronel David, que é um dos organizadores da manifestação, afirmou que a aceitação da população foi muito boa e no total, a manifestação reuniu aproximadamente 10 mil veículos entre carros, motos, caminhonetes e caminhões, superando a expectativa inicial de 5 mil pessoas divulgada mais cedo.

"Eu e minha equipe levamos 10 mil adesivos para adesivar os carros, e eles acabaram em menos de duas horas, e as pessoas ainda ficaram pedindo mais para levar para casa. Isso mostra que a população está entendendo o que nós queremos. Eu disse e repito que a diferença se faz com as pessoas na rua e é assim que nós vamos conseguir as mudanças que queremos para o nosso Brasil", disse.

Capitão Contar também faz parte da organização do movimento e afirmou para a reportagem que a manifestação reuniu mais de mil motos. "Foi um movimento lindo, organizado, com o apoio das forças de segurança para manter a organização, além da participação dos motoclubes que marcaram presença", ressaltou ele agradecendo a participação de todos.

Questionado sobre a realização de novas manifestações, Contar ressaltou que ainda não há nada previsto. "Ainda não há nada programado para os próximos dias, mas estaremos atentos as próximas atualizações e aos movimentos realizados pelo Brasil para apoiarmos aqui na Capital", disse ele.

Veja o vídeo de como ficou a avenida mais movimentada de Campo Grande durante a manifestação:

PARTICIPAÇÃO

A reportagem do Correio do Estado esteve presente na manifestação e conversou com alguns participantes, entre eles, Moacir de Andrade da Silva, de 56 anos. Ele ficou sabendo do movimento na cidade pela internet e fez questão de estar presente.

"O Brasil está invertido: o certo é o errado e o errado é o certo, o trabalhador está preso e o bandido está solto. O STF, ao nosso ver, não funciona e precisamos de uma solução", disse ele.

Outra manifestante foi Simone Ferreira, de 41 anos. Ela alegou que a direita clama por uma justiça imparcial. "A gente veio reivindicar nossos direitos, não dá pra continuar como está. Só um lado tem direitos, o outro não. Fica complicado desse jeito. Queremos uma justiça imparcial e não viver do jeito que estamos vivendo", afirmou.

REAJA BRASIL

As mobilizações integram o movimento intitulado "Reaja Brasil", articulado nacionalmente por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em todo o País, ocorreram manifestações em Brasília, São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (BH), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Joinville (SC) e, pelo menos, mais dez pontos espalhados.

Não há registros de que Bolsonaro iria participar de algum dos encontros, já que uma das normas impostas pelo uso da tornozeleira é o impedimento de sair aos fins de semana.

*Colaborou Alison Silva e Karina Varjão

