Marçal Filho é eleito em Dourados e Dr. Cassiano é o prefeito de Três Lagoas

Com quase o dobro dos votos do principal rival, Marçal Filho (PSDB) ontem foi eleito prefeito de Dourados no primeiro turno.

Conforme dados do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), o candidato tucano teve 60.418 votos (50,05% do total), contra 34.027 votos (28,19%) do atual prefeito Alan Guedes (PP), que tentava a reeleição.

O professor da Universidade Federal da Grande Dourados Tiago Botelho (PT) teve 14,78% dos votos (17.845). Marçal Gonçalves Leite Filho é natural de Dourados.

Nascido em 1964, o radialista e advogado é uma figura conhecida na política sul-mato-grossense.

Marçal já foi deputado federal e estadual e vereador de Dourados por dois mandatos (1992 e 2016).

Em sua proposta de governo, ele defendeu bandeiras como redução da tarifa do transporte coletivo, investimento nas parcerias público-privadas, aprimoramento do serviço de saúde e ampliação da oferta de vagas da Rede Municipal de Ensino de Dourados, tanto nas escolas quanto nas creches.

TRÊS LAGOAS

O candidato do PSDB, Dr. Cassiano Maia, foi eleito prefeito de Três Lagoas. Apoiado pelo atual prefeito, Angelo Guerreiro, do mesmo partido, e do time do ex-governador Reinaldo Azambuja, Dr. Cassiano confirmou o favoritismo apontado pelas pesquisas eleitorais.

O TRE-MS dava o resultado como matematicamente definido, com 89,38% dos votos apurados. No fechamento das urnas, Maia teve 68,61% do total, com 38.076 votos.

Ruy Costa, do Democracia Cristã (DC), ficou em segundo lugar, com 28,88% (16.027 votos). Professor Vitor, do PSTU, teve 2,51% (1.392 votos).

Dr. Cassiano é o atual presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas. A cidade é a terceira maior de Mato Grosso do Sul e polo econômico produtor de celulose.

CORUMBÁ

Gabriel Alves de Oliveira, o Dr. Gabriel (PSB), foi eleito prefeito de Corumbá. Com 100% das urnas apuradas, ele teve 28.394 votos, o que corresponde a 56,74% dos votos válidos.

O segundo colocado, Luiz Antônio Pardal (PP), teve 10.659 votos, o equivalente a 21,30%.

O candidato do PL, André Campos, teve 11,88% (5.944 votos). Último colocado, o ex-senador Delcídio do Amaral (PRD) teve 5.043 votos (10,08%).

Gabriel Alves de Oliveira é médico e iniciou sua vida política em 2016, após ser eleito vereador por Corumbá.

Disputou o cargo de prefeito nas eleições municipais de 2020, mas acabou em terceiro lugar. Em 2022, concorreu para deputado estadual, mas não obteve votos suficientes e se tornou suplente.

PONTA PORÃ

O candidato do PSDB, Eduardo Campos, foi reeleito em primeiro turno como prefeito de Ponta Porã na tarde deste domingo.

Apoiado pelo ex-governador Reinaldo Azambuja, Campos venceu com tranquilidade o concorrente Pompilio Júnior (PL), confirmando seu favoritismo nas urnas do município que faz fronteira com o Paraguai.

Segundo informações do TRE-MS, Eduardo Campos obteve 51,76% dos votos (26.473 votos). Seu concorrente, Pompilio Júnior totalizou 29,71% dos votos (15.195).

O terceiro colocado nas urnas, Carlos Bernardo (PDT), obteve 15,97% dos votos (8.168). Já o candidato Álvaro Soares (Podemos) alcançou 2,75% dos votos (1.314).

O tucano Eduardo Campos é advogado, produtor rural e atuou como professor de Direito.

Ele também é especialista em Direito Tributário, foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) local e conselheiro por dois mandatos no órgão.

No início de 2023, Campos assumiu a prefeitura de Ponta Porã, após o então prefeito Hélio Peluffo se tornar secretário de Infraestrutura e Logística no governo de Eduardo Riedel (PSDB). (Colaboraram Eduardo Miranda e João Gabriel Vilalba)

Saiba

Somente Campo Grande, a capital do Estado, terá segundo turno nas eleições municipais deste ano.



