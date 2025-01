Nelsinho diz que tem legitimidade para disputar a reeleição ao Senado em 2026

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Com sete anos de mandato já cumpridos no Senado, o senador sul-mato-grossense Nelsinho Trad (PSD) se considera legitimado para buscar a reeleição no pleito do ano que vem, porém, deixou em aberto por qual legenda deve participar da disputa.

Em entrevista exclusiva ao Correio do Estado, o parlamentar reforçou que todo político detentor de mandato tem a prerrogativa de buscar a continuidade no cargo.

“Muita gente por aí está falando que vai fazer isso, que vai fazer aquilo para ser eleito senador, mas, diferentemente dessa gente, eu já fiz e, portanto, tenho legitimidade para concorrer”, afirmou.

Ele acrescentou que a preocupação pela conquista das duas vagas ao Senado para MS é dos seus adversários.

“É mais de quem vai concorrer comigo do que minha, pois tenho serviço prestado por todos os municípios do Estado e não tenho a fama de campeão de emendas sem merecimento”, assegurou.

No entanto, Nelsinho Trad reconheceu que não é o mesmo de 2018, que muita coisa mudou, mas as mudanças foram para melhor.

“Hoje, posso dizer com toda a sinceridade do mundo que sou um senador melhor do que era sete anos atrás. Estou mais experiente e conhecedor do que os municípios precisam e do que o nosso Estado necessita”, ressaltou.

EVOLUÇÃO

O senador lembrou que foi coordenador da bancada federal de Mato Grosso do Sul no Congresso e esse período no cargo lhe ajudou a conhecer as demandas dos municípios.

“Atualmente, posso dizer que estou moldado aos tempos atuais e, por isso, estou mais preparado para buscar mais oito anos de mandato. A vida de um senador da República é uma evolução constante e é preciso sempre se atualizar, se reinventar e se colocar de acordo com o que o tempo exige”, argumentou.

Um exemplo de que está mais experiente no cargo, conforme ele, é que passou dezembro do ano passado e continua neste mês trabalhando em Brasília (DF) em prol do seu Estado.

“Enquanto os outros estão na praia, eu estou aqui em Brasília, buscando recursos nos ministérios. Todos os dias estou percorrendo os ministérios para verificar se tem dinheiro sobrando e, se tiver, já aviso que tenho um projeto embaixo do braço para destinar a um município de Mato Grosso do Sul”, garantiu.

NOVO PARTIDO

Indagado se concorrerá à reeleição pelo PSD, Nelsinho Trad desconversou, ressaltando que ainda é muito cedo para afirmar isso, porque os partidos estão iniciando as articulações para alianças, fusões, federações e incorporações partidárias.

“Em razão da conotação negativa que tomou a definição de uma vertente política, principalmente depois da polarização entre direita e esquerda, eu costumo dizer que sou centro-conservador. Por isso, pretendo esperar as lideranças nacionais encaminharem suas negociações para tomar uma decisão”, afirmou.

O senador refere-se ao fato de existir uma grande possibilidade de o PSD fechar uma fusão com o PSDB e, nesse caso, os candidatos às duas vagas ao Senado podem mudar, pois o ex-governador tucano Reinaldo Azambuja também já se colocou como pré-candidato a senador para as eleições do ano que vem.

Nesse cenário político ainda incerto para o próximo pleito, o parlamentar preferiu adotar cautela para optar pela atual legenda ou escolher uma outra sigla. Porém, a única certeza dada pelo senador Nelsinho Trad é de que não abrirá mão de tentar a reeleição.

