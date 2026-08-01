Nelsinho Trad disse agir com razão e tranquilidade em decisão de desistência na candidatura

O Senador Nelsinho Trad, que oficializou sua desistência na candidatura à reeleição ao Senado Federal no fim da noite dessa sexta-feira (31) disse priorizar o grupo e ter agido com razão, segurança e tranquilidade em sua decisão.
O parlamentar afirmou durante seu discurso que travou uma luta com ele mesmo para entender que o importante é o fortalecimento como unidade, referindo-se a aliança política da Federação União Progressista firmada na manhã deste sábado (01), que reúne União Brasil, PP, PL, PSDB, MDB, Republicanos e Podemos.
Na convenção partidária, nomes de candidatos como Eduardo Riedel, Reinaldo Azambuja, senadora Tereza Cristina reforçaram a opinião de que a desistência da candidatura de Nelsinho Trad foi um ato de grandeza. Azambuja destacou que a decisão pretende unir os campos da direita e do centro como uma unidade.
Nelsinho afirmou que a união com o candidato à senador sempre esteve firmada, e para tomar a decisão relembrou derrota de ambos quando houve convergências em apoios políticos.
"Esse grupo político, que começou desde 2014, no segundo turno da eleição do Reinaldo Azambuja, nunca se desfez. A gente sempre esteve junto. E a vez que separou, nós perdemos a eleição em 2012. Então, eu compreendi isso. Sei que foi muito difícil e eu tive que agir com a razão".
Ao final, o próprio senador Nelsinho Trad ressaltou que a decisão de desistência é um ato de demsontrar grandeza. "Ou você tem grandeza ou não tem, e eu demonstrei ter". Em seu discurso ele manifestou intenso apoio ao candidato à reeleição ao Governo Estadual Riedel e que possui convicção em seu trabalho.
Ao ser questionado como ficaria a relação com seu irmão Fábio Trad, que é candidato ao Governo pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Nelsinho respondeu que nada muda e que são peças diferentes.
"Não mudou nada, deixar de ser meu irmão não vai. Ele é peça diferente de mim. Eu respeito ele e ele me respeita. Ele corre lá e eu aqui".
*Saiba
O senador, que anteriormente disputaria as eleições 2026 como reeleição foi confirmado como primeiro suplente da chapa encabeçada por Reinaldo Azambuja, e como segundo suplente ficou o ex-secretário estadual da Fazenda Felipe Mattos.