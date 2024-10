Para Riedel, 2º turno na capital representa o crescimento político das mulheres no Estado

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Em seu local de votação, o Governador Eduardo Riedel (PSDB) comentou que a disputa entre duas mulheres para assumir o cargo de prefeitura na capital demonstra o crescimento político feminino nas eleições em Mato Grosso do Sul.

Pela primeira vez nas eleições municipais de Campo Grande, duas candidatas disputam no 2º turno o cargo de prefeita.

Em entrevista, Riedel opinou sobre a relevância da disputa pela prefeitura de Campo Grande entre Adriane Lopes (Progressistas) e Rose Modesto (União Brasil), após votar nesta manhã na Escola Estadual Maestro Frederico Liebermann.

"Chegamos aqui em uma eleição com duas mulheres disputando a prefeitura de Campo Grande, eu acho isso excepcional, o Mato Grosso do Sul têm esta tradição de ter grandes mulheres líderes. Nós temos muito espaço para ocupar mas estamos no caminho, e acredito eu que esta eleição demonstra isso", declarou o governador do Estado.

Riedel também afirmou estar confiante em sua escolha política, de apoiar no 2ª turno a eleição da Adriane Lopes, já que o candidato Beto Pereira (PSDB), apoiado pelo governador nestas eleições, ficou de fora da disputa no 1º turno. "Tenho conversado com ela [Adriane], com a senadora [Teresa Cristina] e com todos que estão envolvidos com essa candidatura. Estamos confiantes, pela trajetória que ela teve ao longo deste processo eleitoral".

O governador do Estado não vai acompanhar em Campo Grande a apuração dos votos, Eduardo Riedel viaja para fora do país nesta tarde, para cumprir uma agenda política em Londres, na Inglaterra.

Neste evento o governador vai palestrar sobre sustentabilidade no Pantanal, e retornará somente na quarta-feira.

PREFEITAS ELEITAS

Nestas eleições, dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, 12 tiveram mulheres eleitas prefeitas, e como Campo Grande tem duas candidatas disputando o segundo turno, já é possível afirmar que o estado terá 13 mulheres no comando do executivo municipal a partir de 2025 - número que corresponde a 16,4% do total.

Dentre as mulheres, a mais votada foi Wanderleia Caravina, em Bataguassu, que recebeu 75,8% dos votos. Confira a lista completa:

Água Clara: Gerolina (PSDB) - 74,82% - reeleita

Aral Moreira: Dra. Elaine (MDB) - 54,80%

Bataguassu: Wanderleia Caravina (PSDB) - 75,81%

Bodoquena: Girleide (MDB) - 73,97%

Brasilândia: Márcia Amaral (PSDB) - 61,30%

Campo Grande: 2º turno - Adriane Lopes (PP) ou Rose Modesto (União Brasil)

Caarapó: Professora Lurdes (PL) - 55,33%

Douradina:Nair Branti (PSD) - 53,96%

Eldorado:Fabiana (PP) - 51,37%

Jateí:Cileide Cabral (PSDB) - 50,05%

Mundo Novo:Rosária (PSDB) - 56,18%

Sonora:Clarice (MDB) - 59,93%

Coronel Sapucaia: Niágara Kraievski (PP) - 42,10%

Nas eleições municipais passadas, apenas cinco candidatas haviam sido eleitas: Rhaiza Matos (PSDB), em Naviraí; Gerolina da Silva Alves (até então do PSD), em Água Clara; Clediane Matzenbacher (DEM), em Jardim; Ilda Salgado Machado (PSD), em Fátima do Sul; e Marcela Ribeiro Lopes (PSDB), em Corguinho.

(Colaborou: Alanis Netto)