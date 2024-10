Número de prefeitas sobe de cinco para 13 em MS

CAMPO GRANDE

Terceiro colocado, Beto Pereira gastou 189% mais e teve o triplo do tempo no horário gratuito na comparação com a primeira colocada, a prefeita Adriane Lopes

Nem a quantidade de tempo no horário eleitoral gratuito nem o dinheiro foram decisivos para definir o rumo das eleições para a prefeitura de Campo Grande neste domingo (06). O candidato tucano, que ficou em terceiro, gastou 189% mais e teve o triplo do tempo na TV na comparação com a primeira colocada.

Embora as declarações oficiais nem sempre sejam condizentes com aquilo que realmente é gasto na campanha eleitoral, os números do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) mostram que o custo per capito de cada voto obtido pelo candidato Beto Pereira (PSDB) foi 253,6% maior que o custo do voto da candidata Adriane Lopes (PP) na disputa pela prefeitura de Campo Grande.

Cada voto de Beto Pereira custou R$ 77,10. A primeira colocada, Adriane Lopes, gastou R$ 21,8 por voto. Rose Modesto, que ficou em segundo lugar e foi para o segundo turno, gastou R$ 46,50 por voto, conforme os números divulgados até agora no site do TRE, que ainda são passíveis de alteração.

Conforme dados disponíveis no site da Justiça Eleitoral, o tucano Beto Pereira gastou R$ 8,911 milhões e conseguiu 115.616 (25,96%) votos neste domingo (6). Os gastos da candidata Rose Modesto (União) foram um pouco menores, de R$ 6,118 milhões, os quais garantiram 131.525 votos (29,96).

Enquanto isso, a primeira colocada declarou desembolsos de R$ 3,081 milhões e ao final da apuração os dados do TRE mostraram que havia conseguido 140.913 votos (31,67%). A quarta colocada, Camila Jara (PT), por sua vez, informou ter investido R$ 1,261 milhão na campanha e acabou conquistando 41.966 (9,46%) votos, o que equivale a R$ 30,00 por voto.

HORÁRIO GRATUITO

No caso do horário eleitoral gratuito, o cenário foi muito parecido. Enquanto que Beto Pereira tinha 4 minutos e 58 segundos, a candidata Adriane Lopes teve apenas um minuto e 17 segundos. Rose Modesto conseguiu um pouco mais, um minuto e 35 segundos. A quarta colocada, Camila Jara, dispunha de um minuto e 45 segundos. No segundo turno, que começa na sexta-feira (11) os tempos serão iguais, de cinco minutos.

A principal explicação para a diferença é que o tucano conseguiu apoio de partidos como PL, MDB, Podemos, Republicanos, PSB e PSD. Todos com grande representatividade na Câmara dos Deputados.

Adriane Lopes, que na última hora perdeu o PL, teve apoio apenas do Avante e PRD, além do seu próprio partido, o PP. Algo parecido ocorreu com a candidata Rose Modesto. Além do União Brasil, teve apoio somente do PDT. A petista Camila Jara contava também com o PCdoB e PV, que pouco acrescentaram no tempo de rádio e TV.