Política

CONGRESSO NACIONAL

PEC da Blindagem: maioria da bancada de MS vota a favor

PEC da Blindagem amplia foro privilegiado, dá ao Congresso poder de barrar processos criminais e estende proteção até para presidentes de partidos, em meio a críticas de retrocesso e impunidade

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

16/09/2025 - 20h32
A maioria dos deputados federais de Mato Grosso do Sul votou a favor da chamada PEC da Blindagem, aprovada na noite desta terça-feira (16) na Câmara. A proposta amplia o foro especial de parlamentares e abre brechas inéditas também na área cível, blindando deputados e senadores de investigações sem aval prévio do Legislativo.

O texto passou por 353 votos a favor e 134 contra. Entre os oito deputados de Mato Grosso do Sul, o placar foi de 4 a 2 pela aprovação, com duas ausências.

A favor:

  • Rodolfo Nogueira (PL)
  • Marcos Pollon (PL)
  • Beto Pereira (PSDB)
  • Luiz Ovando (PP).

Contra

  • Geraldo Resende (PSDB)
  • Vander Loubet (PT).

Ausentes

  • Dagoberto Nogueira (PSDB)
  • Camila Jara (PT)

O que muda

Atualmente, a Constituição prevê foro especial para deputados e senadores apenas em casos de crimes cometidos durante o exercício do mandato e em razão dele. Nesses casos, os processos são julgados diretamente pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sem passar pelas instâncias inferiores. No entanto, não há previsão de foro privilegiado em ações de natureza cível, como casos de improbidade administrativa. Além disso, o STF pode abrir investigações e ações criminais contra parlamentares sem depender de aval do Congresso.

A nova PEC altera esse cenário de forma profunda. O texto estabelece que, para que uma investigação ou processo criminal contra um deputado ou senador avance no STF, será necessária autorização da respectiva Casa legislativa — Câmara ou Senado. Essa deliberação deverá ocorrer em até 90 dias, em votação secreta. Caso a autorização seja negada, o processo não poderá prosseguir.

Outra mudança significativa é a ampliação do foro especial para presidentes de partidos políticos, algo inédito na legislação brasileira. A partir da PEC, líderes partidários nacionais também passariam a ser julgados diretamente pelo Supremo, em vez de responderem às instâncias comuns da Justiça. Críticos afirmam que isso cria um "cinturão de proteção" em torno de atores políticos influentes, reforçando um sistema de privilégios.

Além disso, o texto prevê que medidas cautelares contra parlamentares — como afastamento do cargo, bloqueio de bens ou imposição de restrições — só poderão ser aplicadas com autorização expressa do STF. Isso inclui também ações cíveis, como processos por improbidade administrativa, o que amplia consideravelmente o alcance da blindagem.

As críticas

Para opositores da proposta, a PEC representa um retrocesso histórico. Eles lembram que a versão original da Constituição de 1988 já previa um modelo semelhante de foro ampliado, mas esse dispositivo foi derrubado em 2001, após forte pressão popular contra a impunidade. Agora, mais de duas décadas depois, o Congresso retoma a ideia, ampliando-a ainda mais ao incluir também o foro em ações cíveis.

Deputados da oposição classificaram a medida como um "escudo da impunidade". Segundo eles, o objetivo real é blindar parlamentares investigados em dezenas de inquéritos que tramitam no STF, sobretudo ligados ao desvio de verbas de emendas parlamentares. Estima-se que mais de 80 deputados estejam sob investigação por esse tipo de esquema, que movimenta cerca de R$ 50 bilhões por ano.

Críticos também apontam que o Congresso assume, na prática, o poder de decidir se um de seus membros pode ou não ser processado, transferindo ao Legislativo uma competência que hoje é exclusiva do Judiciário. Essa sobreposição de poderes, dizem especialistas, cria um desequilíbrio institucional e fere o princípio da separação entre os Poderes.

Outro ponto levantado é a votação secreta. Sem transparência, a sociedade não poderá saber quais parlamentares votaram a favor ou contra o prosseguimento de processos, dificultando a responsabilização política de deputados e senadores perante seus eleitores.

O discurso dos defensores

Já os defensores da PEC argumentam que a proposta busca resguardar o Parlamento de perseguições políticas por parte do Judiciário. O relator, Cláudio Cajado (PP-BA), destacou que as prerrogativas parlamentares são instrumentos constitucionais que garantem a independência do Legislativo. Na visão dos apoiadores, a medida fortalece a autonomia do Congresso e evita o que chamam de “ativismo judicial” do STF, acusado de invadir competências legislativas ao derrubar leis aprovadas.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), também defendeu a proposta, afirmando que ela não traz “novidades ou invencionismos” em relação ao texto constitucional de 1988. Para ele, trata-se apenas de retomar garantias que asseguram o livre exercício do mandato. Deputados da base bolsonarista reforçaram esse discurso, alegando que muitos parlamentares têm sido “perseguidos” por suas opiniões e precisam de proteção para exercer suas funções sem medo de retaliações.

O cenário político

Nos bastidores, a votação da PEC da Blindagem foi tratada como moeda de troca em negociações entre o centrão e o governo Lula.

O Planalto liberou a bancada para apoiar a proposta após acordo com os líderes do bloco, que se comprometeram a derrotar uma PEC paralela que previa anistia ampla a condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro.

O entendimento foi o de adotar uma solução intermediária: rejeitar a anistia total, mas apoiar uma proposta de redução de penas. Ainda assim, a base bolsonarista admitiu publicamente esperar que a aprovação da PEC da Blindagem se traduza em apoio do centrão à anistia.

Com isso, a aprovação da proposta escancara não apenas a disputa jurídica sobre o alcance das prerrogativas parlamentares, mas também o jogo político que envolve interesses cruzados de governo, oposição e Congresso.

Política

Bolsonaro passa mal e é levado para hospital em Brasília

Ex-presidente teve queda de pressão, crise de soluço e vômito e foi escoltado até o hospital

16/09/2025 16h52

Bolsonaro teve mal estar e foi escoltado até o hospital

Bolsonaro teve mal estar e foi escoltado até o hospital Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar, saiu nesta terça-feira para atendimento hospitalar. Bolsonaro teria tido um mal-estar e precisou sair de casa. Seu carro foi escoltado pela polícia penal que mantém guarda na frente da residência. O ex-presidente apresentou quadro de pressão baixa, vômito e mal-estar, conforme relato de seu filho o senador Flávio Bolsonaro.

“Presidente Bolsonaro sentiu-se mal há pouco, com crise forte de soluço, vômito e pressão baixa. Encaminhou-se ao DF Star acompanhado de policiais penais que vigiam sua casa, em Brasília, por se tratar de uma emergência. Peço a oração de todos para que não seja nada grave”, escreveu o senador em sua rede social.

Por determinação do ministro Alexandre de Moraes, a defesa de Bolsonaro deve sempre pedir autorização do Supremo antes de sair de casa para realizar procedimentos médicos. Como há uma emergência, contudo, os advogados podem enviar o atestado médico em seguida.

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente já havia se submetido a tratamento dermatológico no domingo, 14, no hospital DFStar.

Além da remoção das lesões na pele, o boletim divulgado no domingo informou que o ex-presidente recebeu reposição de ferro por via endovenosa, porque exames laboratoriais evidenciaram que ele apresenta um quadro de anemia por deficiência de ferro.

Uma tomografia de tórax também detectou imagens residuais de um quadro de pneumonia recente por broncoaspiração.

O médico de Bolsonaro, Claudio Birolini, disse que o ex-presidente está “bastante fragilizado com toda a situação”. “Ele é um senhor de 70 anos, que passou por diversas intervenções cirúrgicas. Ele está bastante fragilizado por essa situação toda”, afirmou Birolini.

O deputado federal Evair de Melo (PP-ES) afirmou que Jair Bolsonaro começou a sentir mal ainda ma madrugada desta terça-feira, 16. De acordo com o parlamentar, o ex-presidente teve uma crise de soluços que evoluiu para um quadro de vômitos. Ele disse que é possível que o ex-presidente precise permanecer internado.

O médico Cláudio Birolini, diretor de cirurgia geral do Hospital das Clínicas da USP, está a caminho de Brasília para acompanhar Bolsonaro. O profissional é quem acompanha a saúde do ex-presidente desde a facada durante a campanha eleitoral de 2018.

Evair Melo afirmou que o julgamento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que condenou Bolsonaro a 27 anos de prisão, provocou consequências emocionais e impactos na saúde dele.

“Tudo isso naturalmente tem um impacto emocional muito grande”, disse na porta do hospital DFStar, onde Bolsonaro está internado.

 

CRIANÇA E ADOLESCENTE

ALEMS aprova projeto que exige antecedentes criminais de membros de entidades assistenciais

Foco da proposta é garantir maior segurança às crianças e jovens assistidos por essas instituições

16/09/2025 16h15

As instituições que não cumprirem com a lei serão impedidas de receberem recurso público por um ano

As instituições que não cumprirem com a lei serão impedidas de receberem recurso público por um ano Divulgação/ ALEMS

Na manhã desta terça-feira (16), a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) aprovou, com unanimidade, o Projeto de Lei 72/2024 que torna obrigatória a apresentação de certidões de antecedentes criminais para entidades assistenciais que recebam recursos públicos estaduais. 

A proposta é de autoria do deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil). Com 17 votos favoráveis, o texto segue agora para sanção do governador Eduardo Riedel (PP).

As certidões de antecedentes criminais devem ser apresentadas pelas entidades assistenciais, com informações sobre os integrantes das diretorias e empregados de instituições sem fins lucrativos que desenvolvem atividades com crianças e adolescentes.

Além disso, estes documentos precisam ser atualizados a cada seis meses e manter esses arquivos salvaguardados. As instituições que não cumprirem com a lei serão impedidas de receberem recurso público estadual no prazo mínimo de um ano, que pode ser aumentado em caso de reincidência.

“A intenção, com esse projeto de lei, é garantir maior segurança às crianças e jovens assistidos por essas entidades, considerando-se que elas somente poderão receber recursos públicos se estiverem com as certidões de antecedentes criminais de todos os seus membros em dia”, afirma o deputado Hashioka.

O projeto de lei tem por objetivo estar alinhado com a recente alteração na Lei nº 8.069/1990, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), ocorrida em 12 de janeiro de 2024, pela Lei nº 14.811/2024.

De acordo com a alteração, toda atividade fomentada e financiada pelo poder público que envolva crianças e adolescentes também deve ter como preocupação o enfrentamento contra a violência, reforçando-se as medidas de proteção aos mesmos.

