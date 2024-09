Pesquisa Correio do Estado/IPR aponta vitória de Dra. Clediane

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A primeira pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Resultado (IPR) e pelo Correio do Estado, no período de 17 a 21 de setembro, junto a 303 moradores de Jardim (MS) com 16 anos ou mais, revela que, se as eleições municipais fossem hoje, a atual prefeita, a advogada Clediane Areco Matzenbacher (PP), a Dra. Clediane, seria reeleita.

Na pesquisa espontânea, quando não são oferecidas opções de nomes aos entrevistados, Dra. Clediane lidera, com 36,96% das intenções de voto, enquanto o seu adversário direto, o candidato do PSDB, advogado Juliano da Cunha Miranda, o Guga, tem 28,71%.

Bem afastado dos dois candidatos aparece o empresário Geraldo Alencar Gonçalves (MDB), com 7,59%. Brancos e nulos somaram 2,31%, e 24,42% não souberam ou não quiseram responder.

Já no levantamento estimulado, quando são oferecidas opções de nomes aos entrevistados, Dra. Clediane continua à frente, com 42,24% dos votos, enquanto Guga vem logo atrás, com 32,34%, e Geraldo Alencar aparece em último, com 11,88%.

Além disso, 0,99% dos entrevistados disseram que vão votar em branco ou anular, e 12,54% alegaram ainda estar indecisos sobre em quem votar para ocupar a cadeira de chefe do Executivo do município.

REJEIÇÃO

O IPR/Correio do Estado ainda levantou a rejeição dos três candidatos a prefeito de Jardim e, nesse quesito, 27,39% dos entrevistados falaram que, se a eleição fosse hoje, não votariam de jeito nenhum na Dra. Clediane.

Outros 10,56% dos entrevistados não votariam de jeito nenhum em Geraldo Alencar, e 7,59% falaram que não votariam de jeito nenhum em Guga, 48,18% não rejeitam nenhum dos três, 0,66% rejeitam os três e 5,61% estão indecisos.

O IPR/Correio do Estado também perguntou aos 303 entrevistados sobre quem será eleito prefeito de Jardim na eleição deste ano, independentemente dos seus respectivos votos, e 46,53% citaram o nome da Dra. Clediane, enquanto 32,34% mencionaram o nome de Guga.

Já 5,61% dos entrevistados declararam que o vencedor será Geraldo Alencar, enquanto 15,51% disseram não saber ou não quiseram responder.

O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o nº MS-00579/2024, tendo margem de erro de 5,6 pontos porcentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%.

ANÁLISE

Segundo o diretor do IPR, Aruaque Fressato Barbosa, a atual prefeita está com uma boa avaliação junto à população e, por isso, na pesquisa espontânea, está abrindo em torno de nove pontos porcentuais sobre Guga.

“Na minha opinião, quem está realmente na disputa são a Dra. Clediane e o Guga, enquanto o Geraldo está com índice muito abaixo do esperado. Então, é difícil ele conseguir reverter essa situação, porque na espontânea e na estimulada ele está muito abaixo dos outros dois candidatos”, analisou.

Já na estimulada, conforme Aruaque Barbosa, a Dra. Clediane abre uma vantagem de 10 pontos porcentuais em relação a Guga. “Ainda tem 12% de indecisos, mas, mesmo assim, faltando duas semanas para as eleições, vai se criando uma dificuldade maior para poder virar esse jogo”, projetou.

Com relação à rejeição, ele disse que Dra. Clediane está com um porcentual um pouco maior do que os outros candidatos, algo natural, porque é a atual prefeita. Aruaque Barbosa destacou que o que lhe chamou atenção é que na última pergunta, sobre quem o eleitor acredita que tem mais chance de ganhar as eleições independentemente do seu voto, a Dra. Clediane salta de 42% para 46%.

“Ou seja, algumas pessoas que votam nos adversários acreditam que a Dra. Clediane vai vencer. Ela está com essa expectativa positiva de que vai sair vitoriosa das eleições, de acordo com a população”, finalizou. (DP)



