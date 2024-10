PSDB consolida sua hegemonia em número de prefeitos e vereadores

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

As eleições municipais deste ano em Mato Grosso do Sul serviram para consolidar a hegemonia do PSDB, tanto no quantitativo de prefeitos eleitos como no número de vice-prefeitos e vereadores eleitos, enquanto no resto do Brasil

a legenda definha.

Conforme levantamento feito pelo Correio do Estado, o tucanato transformou o território sul-mato-grossense em um reduto, ao eleger 45 prefeitos, 17 vice-prefeitos e 256 vereadores nos 79 municípios.

Já em nível nacional a quantidade de administrações municipais do PSDB foi reduzida quase à metade nestas eleições, passando de 515 para 269.

Em São Paulo, por exemplo, onde o partido governou por 28 anos, o número de prefeitos caiu de 170 para 21. Na capital paulista, o apresentador José Luiz Datena teve menos de 2% dos votos e nenhum tucano se elegeu vereador. A realidade nacional do PSDB, entretanto, passa despercebida em Mato Grosso do Sul.

Aqui no Estado, o ninho tucano não para de crescer. Tirando Campo Grande, cuja prefeitura será disputa no segundo turno por Adriane Lopes (PP) e Rose Modesto (União Brasil), a legenda conquistou as prefeituras das maiores cidades sul-mato-grossenses, como Dourados, Ponta Porã e Três Lagoas.

Além disso, Mato Grosso do Sul é governado pelo terceiro mandato consecutivo pelo PSDB. Nos primeiros oito anos,

o governador foi Reinaldo Azambuja, e desde 2023 o Executivo estadual segue nas mãos de Eduardo Riedel.

Na avaliação de Azambuja, atual presidente estadual do PSDB e tesoureiro da executiva nacional da legenda, o sucesso dos tucanos no Estado é fruto da política municipalista adotada por ele e que está tendo continuidade com Riedel.

“Também não podemos esquecer que foram fator determinante as propostas de gestão apresentadas aos eleitores pelos prefeitos reeleitos e pelos candidatos que conquistaram o primeiro mandato”, disse Azambuja ao Correio do Estado.

O ex-governador acrescentou ainda que os prefeitos eleitos pelo PSDB somaram quase 370 mil votos, que poderão ajudar nas pretensões do partido nas eleições de 2026.

VICES E VEREADORES

Além das 45 prefeituras conquistadas – isto é, 56% do total de 79 municípios de Mato Grosso do Sul –, o PSDB conseguiu eleger ainda os vice-prefeitos de 17 municípios.

São eles: Aparecida do Taboado, Bonito, Camapuã, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Figueirão, Guia Lopes da Laguna, Inocência, Japorã, Jateí, Rio Brilhante, Rio Verde, Sonora e Tacuru.

Se no Executivo municipal os tucanos são maioria, no Legislativo não é diferente, pois a legenda elegeu 256 vereadores de um total de 849 nos 79 municípios de MS – ou seja, mais de 30%.

Com tantos vereadores, o PSDB tem também as maiores bancadas na Câmaras Municipais de Campo Grande, Dourados e Três Lagoas, as três maiores do Estado.