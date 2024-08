PSDB negocia com PL para que Gianni fique com vaga de vice de Marçal Filho

A disputa pela prefeitura de Dourados pode ter uma reviravolta nas próximas horas com a desistência de Gianni Nogueira da pré-candidatura a prefeita do município pelo PL para ser a candidata a vice-prefeita na chapa encabeçada pelo radialista e ex-deputado estadual Marçal Filho (PSDB).

Segundo apuração do Correio do Estado, as lideranças do PSDB estariam com as negociações avançadas para fechar a aliança com o PL e as chances seriam muito altas de que Gianni Nogueira aceite ser a candidata a vice-prefeita de Marçal Filho.

A reportagem também obteve a informação de que essa aliança faria parte do acerto feito pela cúpula tucana com o ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro (PL) para que os dois partidos caminhassem juntos em vários municípios sul-mato-grossenses, incluindo Campo Grande e Dourados.

No entanto, o PSDB corre contra o tempo para bater o martelo nessa questão, pois o PL de Dourados marcou para as 18 horas de hoje a convenção municipal na Associação Comercial e Empresarial do município (ACED).

A princípio, a pré-candidatura a prefeita de Gianni Nogueira estava mantida em razão de negociação do seu esposo, o deputado federal Rodolpho Nogueira (PL-MS), que também é presidente municipal do partido, com o presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto.

Porém, no encontro realizado na terça-feira, em Brasília (DF), entre o ex-governador Reinaldo Azambuja, presidente estadual do PSDB, o governador Eduardo Riedel, o deputado federal Beto Pereira, candidato a prefeito de Campo Grande, o presidente estadual do PL, o 1º suplente de senador Tenente Portela, e Bolsonaro, a situação de Dourados entrou na pauta e o ex-presidente teria aceitado a aliança com os tucanos também no 2º maior município do Estado.

Agora, o temor do PL de Dourados é que aconteça a mesma situação registrada em Campo Grande, ou seja, que os bolsonaristas se recusem em votar nos candidatos da aliança com o PSDB, prejudicando a ascensão política de Gianni Nogueira no município.

Formada em Direito e com MBA em Gestão Pública, a candidatura de Gianni Nogueira a prefeita de Dourados representaria, na teoria, uma terceira via no município para quem não pretendia votar no atual prefeito Alan Guedes (PP) ou no candidato tucano Marçal Filho.

Afinal, nas eleições gerais de 2022, o ex-presidente Bolsonaro obteve 63% dos votos de Dourados e, caso parte desse percentual de eleitores votassem em Gianni Nogueira, as chances de ser eleita seriam grandes.

Há duas semanas, o deputado federal Rodolfo Nogueira tinha garantido que a pré-candidatura da esposa estava mantida e que a “dobradinha” realizada em Campo Grande com o PSDB não se repetiria em Dourados.

“Como presidente do PL Dourados sempre trabalhei para que o maior partido do Brasil tivesse candidatura própria em nossa cidade. Com apoio do presidente Bolsonaro e do presidente Valdemar conseguimos construir a pré-candidatura de Gianni Nogueira à prefeitura, seguimos firmes no propósito, Desperta Dourados”, afirmou o parlamentar.

O Correio do Estado tentou falar com as lideranças do PSDB e também com o candidato Marçal Filho, mas não obteve sucesso. A mesma situação se repetiu com Rodolfo Nogueira e com Gianni Nogueira, porém, o espaço continua aberto.

Saiba

O diretório do PL em Dourados convocou para esta sexta-feira a convenção municipal para a oficialização das candidaturas nas eleições de 6 de outubro. A solenidade será no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Dourados (ACED), localizado na Rua João Rosa Góes, 355, no Centro, a partir das 18h22.