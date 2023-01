PT de MS já escalou time para ocupar cargos federais no Estado

O Diretório Nacional do PT solicitou que o diretório estadual do partido em Mato Grosso do Sul alinhasse com os três deputados estaduais – Amarildo Cruz, Pedro Kemp e Zeca - e com os dois federais – Vander Loubet e Camila Jara – os nomes da legenda para ocupar os cargos de órgãos federais no estado.

A dirigente nacional do PT, Kátia Guimarães, explicou ao Correio do Estado que a legenda está na fase de discussão dos nomes para indicação, sendo que a primeira reunião nesse sentido foi realizada na semana passada e, nos próximos dias, terá um novo encontro para bater o martelo.

A reportagem do Correio do Estado apurou que os nomes mais cotados são os do ex-deputado federal e estadual João Grandão, Lindomar Terena, Lairson Palermo, Gisele Marques, Tiago Botelho, Gleice Jane, Humberto Amaducci e Marina Ricardo Nunes Viana.

Marina, da direção Estadual do MST no Estado, deve assumir a Superintendência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Lairson Palermo deve ocupar a Superintendência Regional do Trabalho e Lindomar Terena vai assumir o Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI).

A ex-candidata a governadora Gisele Marques e o ex-candidato a senador Tiago Botelho estariam disputando a Superintendência do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (IBAMA), enquanto João Grandão, Gleice Jane e Humberto Amaducci ainda não definiram quais cargos federais devem ocupar.

Além desses cargos citados, também integram a lista as superintendências do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), da Polícia Federal (PF), do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e da Agricultura (SFA), bem como a gerência regional da Secretaria do Patrimônio União (SPU).

Já o presidente estadual do PT, Vladimir da Silva Ferreira, disse à reportagem que os nomes estão sendo apresentados pelos deputados estaduais e federais para que sejam definidos. “Nós ainda estamos fazendo essas discussões e já temos alguns nomes definidos, mas só vamos divulgar quando estiver muito bem encaminhado”, afirmou.

Assine o Correio do Estado