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Política

ANÁLISE ELEITORAL

Resultado das urnas no 1º turno validou pesquisa IPR/Correio do Estado

Para o diretor do Instituto, o levantamento acertou os resultados para o governo do Estado e para o Senado

Daniel Pedra

Daniel Pedra

08/10/2026 - 08h00
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O resultado das urnas no primeiro turno das eleições gerais em Mato Grosso do Sul validou as tendências apontadas pela última pesquisa do Instituto de Pesquisa Resultado (IPR), contratada pelo Correio do Estado, publicada no dia 2, antevéspera do pleito, para o governo do Estado e para as duas cadeiras no Senado.

Segundo Aruaque Fressato Barbosa, diretor do IPR, o levantamento indicou a reeleição do governador Eduardo Riedel (PP) e as vitórias do ex-governador Reinaldo Azambuja e do ex-deputado estadual Capitão Contar, ambos do PL, para as duas cadeiras do Estado na Câmara Alta.

Ao comparar os levantamentos do IPR/Correio do Estado com os resultados eleitorais, ele apontou a disputa pelo governo como a principal confirmação das tendências identificadas durante a campanha.

Na última pesquisa, Riedel apareceu com 66,84% dos votos válidos e, conforme os números apresentados pelo diretor do instituto, terminou a eleição com 67,1%.

“Riedel chegou à reta final já consolidado. Esteve perto de metade do eleitorado em todas as ondas do IPR desde março, liderava em todas as regiões do Estado e tinha a menor rejeição da disputa, 4,3%”, recordou.

Já com relação à eleição para o Senado, o diretor do IPR lembrou que a ordem apontada pelos levantamentos também foi confirmada pelas urnas, com Azambuja à frente de Capitão Contar.

“Na pesquisa publicada no dia 2 de outubro, eles apareceram, respectivamente, com 35,35% e 31,19%, considerando apenas os votos válidos, enquanto nas urnas o ex-governador fez 34,64% e o ex-deputado estadual obteve 32,82%”, citou.

DIREITA FORTALECIDA

Para o diretor do IPR, o perfil conservador do eleitor sul-mato-grossense antecede o fortalecimento do PL, pois o levantamento mostrou que 33,4% dos entrevistados se declararam de direita ou centro-direita, proporção equivalente ao dobro daqueles que se identificaram com a esquerda.

“O que mudou foi o veículo. O PL passou a reunir as principais lideranças desse campo, elegeu os dois senadores e a maior bancada da Assembleia [Legislativa de Mato Grosso do Sul]. Se essa força vai durar depende de o partido manter essas lideranças e entregar resultados”, afirmou.

Aruaque também distingue a identificação com a direita do apoio direto ao bolsonarismo. Na pesquisa citada pelo entrevistado, 13,3% se disseram bolsonaristas, enquanto 24,6% afirmaram não ser bolsonaristas, mas preferir as ideias da direita.

Na avaliação dele, essa parcela tem ligação com o agronegócio, o interior e a avaliação de gestão, o que ajuda a explicar o desempenho de Riedel e Azambuja. “A liderança nacional mobiliza, mas a base da direita no Estado tem vida própria”, falou.

Ainda de acordo com o diretor do IPR, a capacidade de alcançar eleitores de diferentes posições políticas favoreceu o governador. Os levantamentos indicavam que, entre os eleitores de Riedel, 61% declaravam voto em Flávio Bolsonaro (PL) e 22% em Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Para ele, isso explica por que a vitória expressiva do governador, apoiado por uma aliança ampla, ocorreu ao mesmo tempo que o crescimento de candidatos mais identificados com a direita.

“Riedel funcionou como ponte e o PL como identidade. Ele somou a direita a uma parte do centro e da esquerda que aprova a gestão. Os candidatos mais ideológicos mobilizaram a base engajada”, analisou.

Aruaque também avaliou que o elevado número de pessoas que não mencionavam candidatos na pesquisa espontânea não representava, necessariamente, ausência de preferência.

“Cerca de 70% não citavam nenhum nome para governador, mas a votação acompanhou o cenário apresentado na pesquisa estimulada”, pontuou.

Na visão dele, o resultado demonstrou baixo envolvimento de parte do eleitorado com a campanha e concentração dos votos nas candidaturas consolidadas.

No campo da oposição ao governo do Estado, Aruaque destacou a votação do ex-deputado federal Fábio Trad (PT) e o esvaziamento das alternativas intermediárias.

Em sua análise, o resultado das urnas combina aprovação da gestão do governador, fortalecimento de lideranças estaduais e crescimento do PL.

Aruaque afirmou que a reeleição de Riedel, a conquista das duas vagas do Senado por Azambuja e Contar, a formação da maior bancada da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) pelo PL, bem como o fato de o partido obter três vagas na Câmara dos Deputados, ampliaram a concentração de poder desse campo político.

“É uma intensificação que muda de escala. A novidade é a concentração: o mesmo campo venceu para presidente no Estado, governo, as duas vagas do Senado e a maior bancada da Assembleia. Isso abre um ciclo em que a disputa principal deixa de ser entre direita e esquerda e passa a acontecer dentro do próprio campo da direita”, analisou.

FORÇA DO PL

Apesar da mesma filiação partidária, ele identifica diferenças entre os eleitorados. Contar teria recebido um voto mais ideológico, concentrado entre apoiadores de Flávio Bolsonaro, enquanto Azambuja alcançou um público mais amplo, inclusive eleitores de Lula.

Na Alems, a bancada de nove deputados do PL deverá ter papel central na relação com o Executivo a partir de 2027. Aruaque considera que Riedel terá condições favoráveis para aprovar a sua agenda, mas precisará negociar com uma força partidária maior que a de sua sigla.

“A tendência é de parceria com mais cobrança, e de um debate que acontece dentro da própria base, já de olho em 2030”, projetou.

O diretor do IPR avalia que o partido tentará transformar o desempenho estadual em conquistas municipais em 2028. Para a sucessão de Riedel, em 2030, a tendência apontada por ele é de uma disputa entre diferentes lideranças da direita.

“A pergunta não é se a direita será competitiva, e sim qual direita”, afirmou, ressaltando que os resultados permitem identificar tendências, mas não antecipar o desfecho do próximo pleito.

SEGUNDO TURNO

Na disputa presidencial, a principal surpresa para o instituto foi a intensidade do crescimento de Flávio Bolsonaro na reta final em MS.

Segundo Aruaque, o candidato passou de 52,5% dos votos válidos na última pesquisa para 58,6% nas urnas.
Ele atribui o movimento ao voto útil, à decisão dos indecisos e à abstenção de 23,8%.

Na análise do entrevistado, a ausência foi maior entre eleitores de menor renda, segmento em que Lula apresentava mais força. “A pesquisa mostrou a direção; a urna mostrou a intensidade”, declarou.

Para o segundo turno, Aruaque considera que a rejeição e a capacidade de levar os eleitores às urnas terão peso decisivo. 

Ele adverte que os votos dos candidatos eliminados não são transferidos automaticamente aos dois finalistas.
“No segundo turno o eleitor passa a escolher entre duas opções, muitas vezes por quem rejeita menos. Os eliminados somaram cerca de 8% dos válidos no País, e esse eleitor vai se dividir, anular ou não comparecer”, explicou.

Em MS, os índices de rejeição apresentados pelo diretor do IPR eram de 41,3% para Lula e 29,2% para Flávio. 

Para Aruaque, reduzir a resistência ao próprio nome será fundamental para ampliar a votação. Os independentes também devem ocupar o centro das estratégias. 

Segundo ele, 26,3% dos entrevistados se declararam independentes, grupo que tende a decidir com base na economia, no cotidiano e na rejeição aos candidatos.

Aruaque avalia que as campanhas precisarão combinar mobilização das bases com propostas capazes de alcançar o centro, especialmente em temas como custo de vida, segurança e serviços públicos.

Nesse cenário, o apoio de governadores, senadores e deputados tem alcance limitado para transferir votos, mas pode contribuir para reduzir a abstenção.

Eleições 2026

Riedel, Azambuja e Tereza vão à Brasília manifestar apoio a Flávio no 2° turno

Governador alinhou estratégias da eleição presidencial ao lado das principais lideranças políticas do Estado

07/10/2026 12h15

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Trio foi recebido foi Flávio em um studio de gravação

Trio foi recebido foi Flávio em um studio de gravação Reprodução/Instagram @eduardoriedel

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Governador reeleito de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), senador eleito Reinaldo Azambuja (PL) e senadora Tereza Cristina (PP) estão em Brasília (DF), nesta quarta-feira (7), para manifestar apoio ao candidato à presidência, Flávio Bolsonaro (PL), no segundo turno das eleições 2026.

O encontro ocorre a exatamente 18 dias do segundo turno e sinaliza o empenho das principais lideranças do Estado na reta final da campanha.

Na Capital Federal, o trio foi recebido por Flávio em um studio de gravação. O Correio do Estado entrou em contato com a assessoria de imprensa do governador para saber se houve gravação de propaganda eleitoral, mas, até o fechamento desta reportagem, não foi respondido.

De acordo com Riedel, o objetivo é alinhar estratégias para o segundo turno da eleição presidencial em Mato Grosso do Sul. “Estamos em Brasília para ratificar nosso apoio ao presidente Flávio Bolsonaro”, afirmou o chefe do executivo estadual em suas redes sociais.

Além das autoridades sul-mato-grossenses, vários outros apoiadores, entre governadores, senadores e deputados, também estão na Capital Federal para reforçar o apoio à Flávio.

A presença de Riedel, Azambuja e Tereza ressalta a articulação política de Mato Grosso do Sul  em torno da candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência do Brasil e sinaliza o empenho das principais lideranças dos estados brasileiros na campanha do segundo turno.

No primeiro turno, Flávio Bolsonaro (PL) foi o candidato mais votado, com 56,1 milhões de votos (47,03%). Lula (PT) ficou em segundo lugar, com 53,9 milhões de votos (45,16%). A diferença entre os dois foi de cerca de 2,2 milhões de votos (1,87%).

Ambos avançam para o segundo turno, que será realizado em 25 de outubro. Até o momento, Ronaldo Caiado manifestou apoio à Flávio.

SUCESSÃO

Com apoio de Riedel, Caravina entra na disputa pela presidência da Assembleia

Deputado estadual do PSDB surge como nome da base governista para o comando da Casa e pode dificultar plano do PL

07/10/2026 08h05

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O deputado estadual reeleito Pedro Caravina (PSDB) pretende disputar a presidência da Casa

O deputado estadual reeleito Pedro Caravina (PSDB) pretende disputar a presidência da Casa Foto: Luciana Nassar/Agência Alems

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Com o apoio do governador reeleito Eduardo Riedel (PP), o deputado estadual reeleito Pedro Caravina (PSDB) decidiu entrar nas articulações pela presidência da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) e surge como uma alternativa da base governista para impedir que o PL transforme a maior bancada da próxima legislatura em controle da Mesa Diretora.

Caravina confirmou ontem ao Correio do Estado que avalia formalizar sua candidatura ao comando da Casa de Leis. A movimentação ocorre justamente quando o PL tenta construir consenso em torno de um dos três deputados estaduais reeleitos que já demonstraram interesse no cargo: Zé Teixeira, Paulo Corrêa e Coronel David.

“Estou avaliando colocar meu nome à disposição dos colegas, apostando na necessidade de equilíbrio na gestão da Alems, considerando o ambiente político polarizado”, afirmou Caravina.

A entrada do deputado estadual na disputa muda o cenário da sucessão porque coloca frente a frente a maior bancada da próxima legislatura e o grupo político do governador, que também terá força suficiente para influenciar diretamente a escolha do próximo presidente.

Reeleito no primeiro turno, Riedel terá uma base numerosa na Assembleia Legislativa. Além de Caravina, o PSDB reelegeu Paulo Duarte e conquistou uma cadeira com o ex-prefeito de Três Lagoas Angelo Guerreiro. 
Pelo PP, foram reeleitos Gerson Claro e Londres Machado e eleito Hélio Peluffo, ex-prefeito de Ponta Porã.

O decano da Alems, Londres Machado, inclusive também foi cotado para disputar a presidência da Casa de Leis, porém, ao ser questionado ontem pelo Correio do Estado, refutou essa afirmação.

O parlamentar descartou entrar na disputa pelo comando da Assembleia Legislativa. Com longa trajetória no parlamento estadual e experiência à frente do Legislativo, ele afirmou que não pretende voltar a ocupar o cargo de presidente no próximo biênio. “Não é o meu projeto”, resumiu.

A articulação governista ainda alcança parlamentares de outras legendas, tornando o apoio do governador um dos principais ativos na disputa pela presidência.

FORÇA DA BANCADA

O PL elegeu nove deputados estaduais e pretende usar a condição de maior bancada como argumento para reivindicar o comando da Alems. 
Antes, porém, terá de resolver uma disputa interna entre três nomes. 

O senador eleito Reinaldo Azambuja, presidente estadual do partido, afirmou ao Correio do Estado que Zé Teixeira, Paulo Corrêa e Coronel David estão credenciados para participar da discussão, mas advertiu que a legenda terá de apresentar apenas um candidato.

“Temos de construir um consenso interno para lá na frente chegar com apenas um nome. Depois vamos precisar agregar os votos de outros partidos, pois só nove deputados não elegem ninguém, precisamos de pelo menos 14 votos”, declarou.

Azambuja reconheceu que uma divisão entre os próprios integrantes do PL pode inviabilizar o projeto de conquistar a presidência.

“Quem tem três não tem ninguém. Se você começa dividido dentro de casa, não ganha nada. Primeiro precisamos ter consenso dentro do PL. Porém, acredito que ainda temos tempo para tratar da eleição para a presidência da Assembleia Legislativa”, afirmou.

O plano inicial do partido era, depois de escolher seu candidato, procurar justamente os deputados ligados a Riedel para construir a maioria necessária. 

A disposição de Caravina de disputar o cargo com o respaldo do governador, porém, pode transformar os aliados do Executivo de possíveis eleitores do PL em adversários na sucessão.

APOIO DE RIEDEL

A influência do governador na eleição é reconhecida até mesmo entre os pré-candidatos do PL.
Zé Teixeira afirmou que uma candidatura dificilmente prosperará sem o aval de Riedel e defendeu que as negociações não fiquem restritas aos nove integrantes da bancada do partido.

“Outra coisa é que essa eleição depende muito do governador Eduardo Riedel, sem o apoio dele não será possível”, declarou.

Segundo o parlamentar, a disputa precisa envolver todos os integrantes da Assembleia.

“Para se eleger um presidente da Assembleia Legislativa precisa de no mínimo 13 votos. Não adianta conversar entre nove, pois nove não elegem um presidente”, disse.

Zé Teixeira acrescentou que nenhum partido poderá simplesmente reivindicar o posto sem construir uma maioria.

“Por isso, não discuto eleição para a presidência da Assembleia Legislativa com nove deputados estaduais, eu discuto com 24. Não existe você exigir ser candidato, você tem de colocar o nome à disposição e conquistar os votos necessários”, afirmou.
O deputado também colocou sua experiência na Mesa Diretora como credencial. Ele ocupou durante oito anos a primeira-secretaria da Assembleia e afirmou estar disposto a construir apoios.

“Tenho a experiência de oito anos atuando como primeiro-secretário da Casa, período em que acredito ter realizado um excelente trabalho. Entendo perfeitamente a ideia defendida pelo senador Reinaldo Azambuja, considerando que o PL tem a maior bancada eleita”.

DISPUTA INTERNA

Além de Zé Teixeira, Coronel David confirmou interesse no posto, embora tenha condicionado sua candidatura a um entendimento interno. “Tenho interesse, desde que haja um consenso dentro do partido”.

Paulo Corrêa também assumiu a condição de pré-candidato e afirmou que trabalhará para conquistar o apoio dos colegas de legenda.

“Primeiro temos de obedecer à decisão do presidente do partido e, como o Reinaldo falou, o PL, com a maior bancada, é normal que reivindique a presidência da Assembleia Legislativa. Diante disso, posso dizer que, neste momento, sou pré-candidato ao cargo e vou trabalhar dentro da legenda para ser o escolhido e, se Deus quiser, conseguir ser o próximo presidente da Casa de Leis”, declarou.

Azambuja, entretanto, pretende deixar a definição para depois do segundo turno da eleição presidencial. Segundo ele, a prioridade imediata da legenda é trabalhar pela eleição de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República.

“Primeiro, como presidente estadual do PL, é ajudar na eleição do Flávio como presidente do Brasil, depois vamos pensar no comando da Assembleia Legislativa. O mais importante agora é a eleição do Flávio no segundo turno, depois vamos discutir as outras eleições”, afirmou.

A entrada de Caravina antecipa uma disputa que tende a se intensificar após o segundo turno. 

O PL aposta no peso dos nove deputados eleitos para reivindicar a presidência, enquanto a base governista passa a ter um nome próprio, com respaldo de Riedel, para tentar manter o comando do Legislativo alinhado ao Palácio do Parque dos Poderes.

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