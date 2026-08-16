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Política

ELEIÇÕES 2026

Riedel e Azambuja prestigiam largada de Viviane Luiza na abertura oficial da campanha

Ex-secretária estadual de Cidadania recebeu governador e ex-governador em ato deste domingo

Daniel Pedra

Daniel Pedra

16/08/2026 - 11h13
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A abertura oficial da campanha eleitoral em Mato Grosso do Sul colocou a candidata a deputada federal Viviane Luiza (PSDB) entre os nomes prestigiados pelo governador Eduardo Riedel (PP) e pelo ex-governador e candidato ao Senado Reinaldo Azambuja (PL). 

Os dois participaram da agenda de lançamento da ex-secretária estadual de Cidadania neste domingo (16), dentro de uma série de compromissos com candidatos proporcionais da coligação.

A presença das duas principais lideranças do grupo político no ato de Viviane reforçou a candidatura da ex-secretária logo na largada da disputa. Ela destacou que a relação política e administrativa com Riedel e Azambuja começou ainda em 2015 e atribuiu o apoio ao trabalho desenvolvido durante sua passagem pelo Governo do Estado.

“Fortalece aquela construção que nós temos desde 2015. Acredito no trabalho que fiz enquanto gestora pública. Fui testada e fizemos um trabalho nos 79 municípios, segmentado para juventude, indígenas, quilombolas e mulheres”, afirmou.

Segundo Viviane, a participação de Riedel e Azambuja no lançamento também representa uma demonstração de confiança em sua candidatura e na ampliação da presença feminina nos espaços de poder.

“Ter os dois aqui é realmente a confirmação de que foram eles que me colocaram nesse espaço para a disputa, por acreditarem que mulheres nos espaços de decisão e poder são importantes”, declarou.

Riedel explicou que decidiu concentrar o primeiro dia oficial de campanha nos atos promovidos pelos candidatos a deputado federal da coligação. Antes de participar da agenda de Viviane, esteve em outro lançamento e, na sequência, seguiria para compromissos com outros nomes da chapa.

“Começou com os federais que estão fazendo atos hoje. Como a gente não tem como estar em todas as agendas, optamos por não fazer uma nossa e deixar que todos fizessem as suas. Eu hoje vou ao máximo possível de agendas dos nossos federais”, explicou o governador.

Riedel ressaltou que a campanha majoritária será dividida entre compromissos eleitorais e sua rotina administrativa à frente do Governo do Estado. Neste domingo, por exemplo, ele tinha compromisso oficial em Furnas do Dionísio e participação à noite no Bon Odori, em Campo Grande.

“A gente vai ter que se virar nos 30 entre as agendas de campanha e as agendas de governo”, afirmou. Para os próximos 45 dias, Riedel disse que pretende priorizar o contato direto com os eleitores, por meio de reuniões, carreatas, encontros e agendas de imprensa.

“Acho que é andar, conversar com as pessoas, seja em forma de reunião, seja em carreata, levar nossa mensagem”, disse.

Reinaldo Azambuja também participou da movimentação de abertura da campanha dos candidatos proporcionais. Ele afirmou que pretende percorrer o maior número possível de lançamentos e ações eleitorais, lembrando que a coligação reúne mais de 200 candidaturas.

“Política ninguém faz sozinho, faz em grupo. As proporcionais levam o nome do governador e da campanha do Senado, então todas as candidaturas são importantes”, afirmou.

Azambuja disse que iniciou as atividades eleitorais ainda na noite anterior, em Paranaíba, e que neste domingo teria uma sequência de compromissos em Campo Grande e Maracaju. Para ele, a campanha deve manter um caráter propositivo, evitando ataques aos adversários.

“Acho que a gente não tem que fazer campanha atacando ninguém. Vamos falar das possibilidades e dos avanços de Mato Grosso do Sul”, declarou.

Participação feminina

Ex-secretária estadual de Cidadania, Viviane Luiza afirmou que pretende fazer da defesa de direitos, da equidade, da promoção social, do desenvolvimento humano e da educação os principais eixos de sua campanha para a Câmara dos Deputados.

“O foco é a pauta que eu trabalho há mais de duas décadas, que é a garantia de direitos, a promoção da equidade, a promoção social, o desenvolvimento humano, desde a cidadania e as mulheres e, claro, sem deixar de passar pela educação”, explicou.

Ela também destacou a possibilidade de Mato Grosso do Sul ampliar significativamente a representação feminina na Câmara Federal. Para Viviane, a presença de mais mulheres no Legislativo fortalece a pluralidade política.

“São mulheres fortes, capacitadas. Quando colocamos a equidade dentro da Câmara Federal, estamos dizendo que acreditamos que as mulheres também precisam e devem estar nesses espaços. Isso é pluralidade e representatividade”, afirmou.

Ao explicar a decisão de disputar uma eleição pela primeira vez, Viviane afirmou que passou anos avaliando a possibilidade de entrar para a política eleitoral e que decidiu concorrer por acreditar na necessidade de renovação.

“Foram anos repensando e acreditando que nós precisamos ocupar esses espaços da política quando acreditamos na boa política. De tempos em tempos, em todos os espaços, precisa haver renovação”, disse.

Viviane também pretende explorar durante a campanha sua trajetória pessoal e profissional. Ela lembrou que veio da periferia, foi mãe solo e chegou à gestão pública antes de decidir disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados.

“Venho de uma história improvável, da periferia, mãe solo. Quero mostrar que é possível que mais pessoas que vêm desses espaços também estejam nos lugares de poder e decisão”, afirmou.
 

ELEIÇÕES 2026

Justiça concede liminar e Marçal protocola pedido de registro de candidatura à Presidência

Apesar disso, o influencer ainda precisa reverter a inelegibilidade na Justiça Eleitoral para lançar seu nome nestas eleições

16/08/2026 07h30

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Pablo Marçal (PRTB) em um dos debates promovidos pré-eleição, em 2024

Pablo Marçal (PRTB) em um dos debates promovidos pré-eleição, em 2024 Foto: Daniel Teixeira

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A Justiça Eleitoral de São Paulo concedeu liminar para o influenciador Pablo Marçal trocar de sigla e se filiar ao Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) neste sábado, 15. A medida abriu a possibilidade para Marçal protocolar pedido de registro de candidatura à Presidência.

Apesar disso, o influencer ainda precisa reverter a inelegibilidade na Justiça Eleitoral para lançar seu nome nestas eleições.

A decisão deste sábado foi concedida pelo juiz eleitoral Gustavo Nardi. A medida é provisória e pode ser derrubada.

No dia 5 de agosto, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) confirmou, por 7 votos a 0, a condenação de Pablo Marçal (União Brasil) por uso indevido dos meios de comunicação social durante a campanha de 2024 para a prefeitura da capital paulista. A decisão manteve a inelegibilidade de oito anos do coach e influencer.

Ainda cabe recurso da decisão no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A defesa de Marçal afirma que irá recorrer.

Os embargos de declaração foram apresentados pela defesa de Marçal contra o acórdão de dezembro de 2025. A ação julgou três acusações diferentes contra Marçal, reunidas em ações movidas pelo PSB e pelo Ministério Público Eleitoral.

A corte afastou duas delas: abuso de poder econômico e captação e gastos ilícitos de recursos de campanha. Nesses pontos, prevaleceu o entendimento de que não havia prova inequívoca de pagamento efetivo de prêmios em dinheiro pelo candidato ou por terceiros.

A condenação que restou - e que os embargos de declaração tentavam reverter - foi por uso indevido dos meios de comunicação social.

Segundo o relator, o coach se beneficiou de uma estratégia de disseminação massiva de vídeos por meio de um concurso promovido na comunidade "Cortes do Marçal", no Discord, entre 24 de junho e 7 de julho de 2024. Os participantes eram incentivados a publicar cortes de vídeos do então candidato com a hashtag #prefeitomarçal em troca de prêmios, prática que a legislação eleitoral veda.

POLÍTICA

'Lula se apequenou em processo', diz Flávio sobre tarifas de reciprocidade contra EUA

O candidato à presidência da república disse que Lula "está pensando na eleição e não na nossa nação"

15/08/2026 20h00

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Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência da República

Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência da República Carlos Moura/Agência Senado

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O candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL) chamou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de irresponsável, após o início do processo que pode levar à aplicação da Lei de Reciprocidade Econômica em resposta ao tarifaço imposto pelo governo de Donald Trump. "Alguém que atirou pedras, provocou (os EUA) a todo o momento, xingou pessoas que são do governo americano, agrediu gratuitamente o governo americano", disse, durante uma visita a uma padaria na Barra da Tijuca (RJ), neste sábado, 15.

Segundo Flávio, Lula se apequenou em todo o processo e "está pensando na eleição e não na nossa nação".

O Ministério das Relações Exteriores notificará o governo dos Estados Unidos e solicitará a abertura de consultas diplomáticas A Secretaria-Executiva da Câmara de Comércio Exterior (Camex) já compartilhou o pleito com os demais integrantes do Comitê-Executivo de Gestão.

A Secretaria-Executiva da Camex tem até 30 dias, prorrogáveis por mais 30, para preparar um relatório e indicar se a situação se enquadra nas hipóteses previstas na Lei da Reciprocidade. O documento será analisado pelo Comitê-Executivo de Gestão da Camex, que tem mais 30 dias, prorrogáveis por mais 30, para decidir sobre o enquadramento.

Filiação ao Missão

Flávio também comentou a filiação fraudulenta ao partido Missão. "Acho que tentaram filiar alguém com voto em um partido sem votos. Obviamente, eu não pedi pra que isso acontecesse, foi uma fraude do lado de lá, eu espero que a polícia, de verdade, investigue e responsabilize os culpados porque é um crime previsto no código eleitoral."

Na sexta-feira, 14, o Missão afirmou ter reunido registros técnicos que podem ajudar a identificar quem realizou a filiação Na petição encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o partido afirma que seu setor técnico conseguiu recuperar informações relacionadas ao cadastro atribuído a Flávio Bolsonaro, como o endereço de IP utilizado para realizar a operação em 2 de agosto, às 9h05.

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