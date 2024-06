Salário de Riedel é o 5º maior do Brasil, Pernambuco lidera; veja a lista

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), está entre os governadores com os maiores salários do Brasil, recebendo R$ 35.462,27 mensais. Esse valor é ligeiramente superior aos salários dos governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), de Rondônia, Marcos Rocha (União Brasil), e da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), que recebem R$ 35.462,23 mensais.

O maior salário entre os governadores do Brasil pertence a Raquel Lyra (PSDB), governadora de Pernambuco, com uma remuneração mensal de R$ 42.145,88. Outros governadores também têm salários elevados, como Fábio Mitidieri (PSD) de Sergipe, que ganha R$ 41.650,92, e Gladson Cameli (PP) do Acre, com R$ 40.137,69 mensais.

Desde 2022, os salários de três governadores mais que dobraram, conforme levantamento da Folha de S. Paulo, realizado junto às Assembleias Legislativas e portais de transparência.

O governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB), aprovou um aumento de 107% em seu salário, que passará de R$ 15.915 para R$ 33.006,39 a partir de junho. Segundo o governo maranhense, Brandão tinha o menor salário entre os governadores brasileiros e não recebia reajuste desde 2014.

Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais, aprovou um aumento impressionante de 278% em maio passado, levando seu salário de R$ 10,5 mil para R$ 41,8 mil. Este aumento foi contestado judicialmente, mas o STF (Supremo Tribunal Federal) manteve o reajuste.

Raquel Lyra (PSDB), governadora de Pernambuco, também aprovou um aumento significativo de 129% em dezembro de 2022, com o salário do governador passando de R$ 9,6 mil para R$ 22 mil. No entanto, Lyra optou por continuar recebendo seu salário anterior como procuradora do estado, que é de R$ 42.145 mensais.

Além de ter o maior salário entre os governadores brasileiros, Raquel Lyra também tem uma remuneração que é quase 38 vezes maior do que a renda per capita média de Pernambuco, que foi de R$ 1.113 em 2023, de acordo com dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). (Com informação da Folhapress)

QUANTO GANHAM OS GOVERNADORES DE CADA ESTADO?