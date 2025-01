Sem novidades, Adriane Lopes anuncia secretários para nova gestão

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A prefeita Adriane Lopes (PP) anunciou nesta sexta-feira (03) os primeiros quatro nomes que irão compor o novo secretariado. A nomeação ocorre exatamente três dias após a posse para o segundo mandato.

Como bem acompanhou o Correio do Estado, inicialmente, a chefe do Executivo Municipal chegou a afirmar, no dia 27 de dezembro de 2024, que o anúncio seria feito no dia 30 do mesmo mês. A nomeação, no entanto, acontece no terceiro dia após a posse.

Sem grandes surpresas, os nomes apresentados integraram a equipe na gestão anterior. São eles:

Márcia Helena Hokama - Secretaria de Fazenda (Sefaz);

Andréa Alves Ferreira Rocha - Secretaria de Administração e Inovação (Semadi);

Ademar Silva Junior - Secretaria de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico (Semades);

Leandro Basmage - Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec).



Outros nomes serão anunciados progressivamente. Ainda segundo a prefeita Adriane Lopes, os secretários irão assinar um contrato de gestão, comprometendo-se com metas e o avanço dos indicadores da administração pública.

Rostos conhecidos



Márcia Helena Hokama, que assumiu a Sefaz, esteve à frente da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento (Sefin) de 2021 a abril de 2022. A secretária é graduada em Ciências Contábeis, pós-graduada em Auditoria e Contabilidade Pública, e possui MBA em Gestão Pública.

Ela tem experiência como auditora do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, onde exerceu a função de diretora de Contabilidade, Orçamento e Finanças.

Ademar Silva Junior, titular da Semades, assumiu a secretaria criada após a reforma administrativa, sucedendo a Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro).

Ele é médico-veterinário com especialização em agronegócio e vasta experiência no setor agropecuário e na gestão pública. Já foi presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul (Famasul), do Conselho Curador da Fundação Educacional para o Desenvolvimento Rural (Funar), e do Conselho Administrativo do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar AR/MS).

Também atuou como vice-presidente de Finanças da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e presidente da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater). No âmbito estadual, foi secretário-adjunto da Semadesc e diretor-presidente da Fundação do Trabalho de MS (Funtrab).

“Sem dança das cadeiras”, Leandro Basmage continua à frente da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), pasta que comanda desde julho de 2024. Ele é graduado em Engenharia Mecatrônica, com mestrado em Inteligência Artificial.

Leandro já comandou empresas do setor sucroalcooleiro e instituições de ensino em Campo Grande, onde atuou como docente e coordenador de cursos.

Andréa Alves Ferreira Rocha, que assumiu a Semadi, foi chefe da Assessoria Jurídica na Secretaria de Assistência Social de 2017 a 2022. Em 2022, deixou o cargo para se dedicar à assessoria jurídica do gabinete da prefeita e, em julho de 2024, assumiu a Secretaria Municipal de Gestão.

Ela é formada em Direito pela Universidade Católica Dom Bosco e pós-graduada em Direito Processual Civil, Formação Docente para o Ensino Superior, e Direito e Gestão Municipal. Atuou como professora universitária entre 2002 e 2017, lecionando Direito Processual Civil.

Reestruturação

A reforma impacta nas atribuições das secretarias municipais, algumas extintas, outras readequadas, além da criação de novas pastas.

A reforma foi sancionadapor meio de publicação no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), o Projeto de Lei nº 41 do Executivo Municipal, que reestrutura a administração da Prefeitura Municipal de Campo Grande, a partir de 1º de janeiro de 2025.

Na nova configuração, a Procuradoria-Geral do Município atua na consultoria jurídica e representação judicial, enquanto a Casa Civil é responsável pela coordenação das ações do Executivo.

Funções das outras pastas

Secretaria de Governo e Relações Institucionais : Fortalece a articulação política.

: Fortalece a articulação política. Controladoria-Geral do Município : Assegura a transparência e eficiência dos atos administrativos.

: Assegura a transparência e eficiência dos atos administrativos. Secretaria da Fazenda, Administração e Inovação, e Infraestrutura e Serviços Públicos : Garantem o funcionamento integrado das áreas financeira, administrativa e urbanística.

: Garantem o funcionamento integrado das áreas financeira, administrativa e urbanística. Secretarias de Saúde, Educação, Assistência Social e Cidadania : Permanecem como pilares na prestação de serviços essenciais.

: Permanecem como pilares na prestação de serviços essenciais. Secretarias Executivas da Mulher, Juventude e Cultura : Consolidam políticas públicas voltadas a segmentos específicos da população.

: Consolidam políticas públicas voltadas a segmentos específicos da população. Secretaria de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico : Reforça o compromisso com o progresso sustentável.

: Reforça o compromisso com o progresso sustentável. Instituto Municipal de Previdência : Gerencia a previdência dos servidores.

: Gerencia a previdência dos servidores. Agências Municipais de Transporte e Trânsito, Tecnologia da Informação e Meio Ambiente : Promovem avanços em mobilidade, inovação e urbanismo.

: Promovem avanços em mobilidade, inovação e urbanismo. Fundações de Esporte e Trabalho: Priorizam o lazer e a geração de emprego.

** Colaborou Alison Silva e Alanis Netto

