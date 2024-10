Valor de R$ 28,6 milhões do X chega à conta especificada por Moraes

Campo Grande

O terceiro colocado nas eleições da Capital, anunciará seu comportamento no segundo turno nesta terça-feira

O deputado federal Beto Pereira não deve declarar apoio a nenhuma de suas adversárias que foram ao segundo turno das eleições para prefeito de Campo Grande, apurou o Correio do Estado. Apesar disso, o PSDB, partido do qual ele faz parte, está muito próximo da atual prefeita Adriane Lopes.

Beto Pereira agendou uma entrevista coletiva para esta terça-feira (8), quando anunciará seu posicionamento para o segundo turno das eleições, que será disputado entre Rose Modesto e Adriane Lopes. A votação está marcada para o dia 27.

Lideranças do PSDB já tratam de um possível apoio do partido a Adriane Lopes no segundo turno. O partido mantém relações indiretas com as duas candidatas.

Enquanto Adriane Lopes é afilhada da senadora Tereza Cristina (PP), aliada histórica do governador Eduardo Riedel (PSDB) e do ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB), Rose Modesto foi vice-governadora de Reinaldo Azambuja em seu primeiro mandato, ficou em segundo lugar nas eleições para prefeito de Campo Grande em 2016, mas foi se desgastando no partido à medida que seu desejo de ser prefeita permanecia, enquanto o partido tinha outras preferências: em 2020, optou por uma aliança com Marquinhos Trad e, agora, entendeu que seria a vez de Beto Pereira.

É esse contexto de feridas abertas que empurra o PSDB em direção a Adriane e deve afastá-lo de Rose Modesto neste segundo turno.

A candidata a prefeita pelo PP, inclusive, deve adotar, no segundo turno, a estratégia de receber poucos apoios, para navegar pelo centro em meio a um cenário polarizado. Ela não quer o PT no palanque para não perder o apoio da direita, e também não deve adotar muitos princípios da direita, para não afastar os eleitores com viés progressista.

Nas eleições deste domingo (6), o resultado foi o seguinte:

Adriane Lopes (PP) 140.913 votos (31,67%)

Rose Modesto (União Brasil) 131.525 votos (29,56%)

Beto Pereira (PSDB) 115.516 votos (25,96%)

Camila Jara (PT) 41.966 votos (9,43%)

Beto Figueiró (Novo) 10.885 votos (2,45%)

Luso de Queiroz (PSOL) 3.108 votos (0,70%)

Ubirajara Martins (DC) 1.067 votos (0,24%)

