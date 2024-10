Veja municípios onde consumo de bebidas alcoólicas será proibido nas eleições

Eleições 2024

A cerimônia de análise das urnas eletrônicas será realizada no plenário do TRE, às 8h, e poderá ser acompanhada de perto por qualquer pessoa.

Eleições municipais acontecem no dia 6 de outubro em todo país Reprodução/ TSE

Acontece neste sábado (5), no plenário do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/MS), o sorteio das urnas eletrônicas que passarão por testes de auditoria durante os dias de votação.

A cerimônia de análise começa às 8h e poderá ser acompanhada de perto por qualquer pessoa.

Conforme a Resolução TSE nº 23.673/2021, em todos os anos eleitorais são realizados testes de integridade e também testes de autenticidade dos sistemas eleitorais, que, em 2024, serão realizados no Colégio Marista Alexander Fleming, em Campo Grande.

As seções que participarão do sorteio, realizado de forma aleatória, pertencem às zonas eleitorais do Estado, definidas com o consentimento dos representantes das entidades fiscalizadoras.

Sobre a questão do transporte das urnas eletrônicas em tempo hábil e com tranquilidade, a Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica do TRE-MS (CAVE/TRE-MS) manteve a mesma logística utilizada nas eleições de 2022, quando foi estabelecida a abrangência de participação para os municípios distantes até 250 km de Campo Grande.

Para os sorteios das urnas eletrônicas, serão convidados os representantes de cada partido, federações e coligações, da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso do Sul (OAB-MS), do Ministério Público e demais entidades fiscalizadoras para acompanhar todo o processo.



Horário

Sábado (5/10), véspera do 1º turno

Horário: a partir das 8h

Local: TRE-MS – Rua Des. Leão Neto do Carmo, 23, Parque dos Poderes

Teste de Integridade das Urnas Eletrônicas (1º turno)

Data: domingo (6/10)

Horário: 7 às 16h

Local: Fórum Eleitoral de Campo Grande – Rua Delegado José Alfredo Hardman Vianna, 180, Jardim Veraneio

Teste de Integridade com Biometria (1º turno)

Data: domingo (6/10)

Horário: 7 às 16h

Local: Colégio Marista Alexander Fleming – Rua Pernambuco, 2834, Jardim Autonomista

Consulta ao local de votação

A consulta ao local de votação pode ser feita através do Autoatendimento Eleitoral, no site do Tribunal Superior Eleitoral. Confira o passo a passo:

No site, selecione o item "8. Onde Votar" da lista de serviços;

Forneça as informações de identificação: nome ou número do título, data de nascimento e nome da mãe;

Clique em "Entrar"

Pronto, seus dados eleitorais já estão disponíveis.

Horário de votação

Em Campo Grande, o horário da votação será das 7 às 16h.

*Colaborou: Alicia Miyashiro

