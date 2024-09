Confira as dicas e novidades sobre veículos

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Revelação gradual

A Volkswagen do Brasil escolheu o “Rock in Rio” deste ano para mostrar um protótipo de seu menor SUV a ser vendido no mercado nacional.

A marca promete que o novo carro será inédito, inaugurando um novo segmento e está confirmado para chegar no próximo ano, se juntando à gama de utilitário esportivos formada pelos modelos T-Cross, Nivus, Taos e Tiguan.

O projeto do “teaser” tecnológico exposto no “Rock in Rio” tem a intenção de exibir os primeiros detalhes do novo SUV, com uma camuflagem especial e envolvido por uma redoma de “leds glass” – combinando transparência e luminosidade com efeitos holográficos.

Um tratamento fotográfico permite mostrar um pouco mais que a foto original divulgada.

O público pode conhecer a assinatura dos faróis e das lanternas (bem horizontalizadas) e a silhueta do carro (do porte do Polo, só que mais elevado). A marca alemã pretende revelar o novo SUV gradualmente, até seu lançamento. “O ‘Rock in Rio’ é o local certo para celebrarmos ícones. E o novo SUV – 100% desenvolvido e produzido no Brasil – pretende ser um novo ícone no coração dos brasileiros”, explica Ciro Possobom, CEO da Volkswagen do Brasil.



Um olho nos brasileiros, outro nos chineses

Para a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), o ritmo elevado de produção verificado em julho continuou em agosto, configurando o maior volume deste ano, com 259.613 unidades fabricadas entre carros de passeio, comerciais leves, caminhões e ônibus, com crescimento de 5,2% em relação a julho e de 14,4% na comparação com agosto de 2023.

“As fábricas estão acelerando em função não só da reação consistente do mercado interno mas também pela quantidade de lançamentos importantes”, analisou Márcio de Lima Leite, presidente da Anfavea.

O acumulado deste ano, de 1,62 milhão de veículos produzidos, é o maior desde 2019. De acordo com a entidade, o comportamento dos modelos importados apresentou estabilidade em relação ao mês anterior, com leve queda de 1,7%. A Anfavea estima, no entanto, de que há no Brasil um estoque recorde de modelos chineses, de cerca de 81 mil unidades.

Já com preço

Confirmado recentemente para chegar ao Brasil via El Palomar, na Argentina, o novo Peugeot 208 teve seus preços finalmente revelados pela Stellantis.

Assim, a versão de entrada Active 1.0 MT, que traz de série ar-condicionado digital, sistema Hill Assist, vidros elétricos e quatro airbags, tem preço de R$ 76.990.

A Style 1.0 MT acrescenta faróis full-led, multimídia de 10,3 polegadas, câmera de ré e teto panorâmico e sai por R$ 88.990. Já as variantes equipadas com o motor turbo T200, de 130 cavalos e 20,4 kgfm de torque, combinado com a transmissão automática tipo CVT de 7 marchas simuladas, custa R$ 98.990 na Allure.

A topo de linha GT soma seis airbags, alerta de colisão iminente, frenagem automática de emergência, assistência de manutenção de faixa e câmera de visão traseira VisionPark 180 graus e tem preço de R$ 114.990.

O novo 208 estará disponível nas cores Branco Banquise, Branco Nacré, Preto Pérola Nera e Cinza Artense, com o Cinza Selenium sendo a nova opção na paleta de cores da marca do leão.



Sempre haverá Paris

Como de costume, o principal anfitrião do Salão do Automóvel de Paris, o Grupo Renault confirma o retorno da mostra francesa – ausente desde o início da pandemia da Covid-19, que será realizado de 14 a 30 de outubro deste ano –, apresentando suas quatro marcas: Renault, Dacia, Alpine e Mobilize.

O Salão de Paris volta ao Centro de Exposições Porte de Versailles – utilizado para alguns eventos das Olimpíadas de 2024.

A principal marca de automóveis francesa revelará o Renault 4, em estreia mundial, um elétrico do segmento B desenvolvido em parceria com a Ampere, especializada em elétricos inteligentes.

O novo modelo estará na mostra ao lado do Renault 5 elétrico, um dos veículos mais aguardados do salão. Na sequência do evento parisiense, será lançado o novo Twingo.

A Dacia apresentará os novos Duster, Spring e Sandero, enquanto a Alpine mostrará o A290 – lançado este ano na Europa – e revelará em estreia mundial o Alpenglow Hy6, equipado com um novo motor a combustão de seis cilindros ou pela opção movida a célula de hidrogênio.

Já a Mobilize revelará, também em estreia mundial, o Duo, elétrico disponível para utilização sem carteira de habilitação, e o Bento, um micro-utilitário elétrico para uso em lugares urbanos restritos.



Campo de prova real

A Ford Performance, divisão de carros de alto desempenho e de competição da marca norte-americana, está dando prosseguimento aos testes da picape Raptor T1+ para o Rali Dakar 2025. A segunda fase de testes foi há duas semanas, em Zaragoza, na Espanha, e em Fontjoncouse, na França.

Uma das missões da equipe é, basicamente, tentar “quebrar” o veículo que acabou de construir, enfrentando pistas desérticas, rápidas e esburacadas, mais parecidas com as utilizadas no Dakar. Para isso, conta com uma experiência de peso, o piloto espanhol Carlos Sainz, “El Matador” – tetracampeão do Dakar e pai do piloto Carlos Sainz Jr., da Ferrari -, que assumiu o volante da picape pela primeira vez.

Pelo regulamento do rali mais famoso e perigoso do mundo, não se pode mexer muito nas características originais do veículo, com o trabalho se concentrando nos coletores de admissão e escape para extrair o máximo de potência do 5.0 V8 Coyote usado no carro do Dakar.

Após um dia extenuante de 800 quilômetros de testes, a equipe finalmente conseguiu rachar em dois lugares a parte traseira do chassi da Raptor T1+ com a ajuda de uma “G-Out”, uma depressão ou um mergulho acentuado no terreno para comprimir totalmente a suspensão, criando um impacto significativo de Força G.



Novo SUV-cupê no horizonte

O próximo lançamento da Citroën para a América do Sul está chegando. O inédito Basalt vem com a intenção de oferecer um pacote inteligente de versões projetado para atender às demandas dos clientes da região, incluindo a acessibilidade, o estilo e a inovação da carroceria SUV-cupê.

Fará parte dessa estratégia a disponibilização do propulsor turbo T200 produzido em Betim (MG).

Na Citroën, pertencente à Stellantis, o motor T200 está presente na versão You do C3, no Aircross, no C4 Cactus e no novo utilitário Jumpy.

O motor turbo reúne conceitos como o comando de válvulas MultiAir III, turbocompressor refrigerado com “wastegate” elétrica e injeção direta de combustível. Conforme a Citroën, o Basalt será produzido no Polo Industrial de Porto Real (RJ), com mais detalhes sendo revelados nas próximas semanas.



Flexibilidade “made in Brazil”

A Horse Brasil, uma das líderes em inovação e tecnologias de baixo impacto ambiental no setor automotivo, anunciou investimento de R$ 200 milhões em uma nova linha de produção de última geração para fundir cabeçotes de motores de alumínio em sua fábrica em São José dos Pinhais, no Paraná.

A nova instalação usará um processo de fundição por gravidade para produzir cabeçotes para os propulsores bicombustível de 1,0 litro (HR10) e 1,3 litro (HR13) da empresa.

Com previsão de produzir 210 mil cabeçotes por ano, a Horse criará 60 empregos permanentes.

A nova linha está prevista para entrar em operação plena em 2026.

A empresa paranaense faz o modelo HR10 desde janeiro deste ano, enquanto a fabricação do HR13 deve se iniciar em novembro, sendo compatível com o Proconve L7, equivalente ao Euro 6, que já está em processo de certificação para os futuros padrões L8.