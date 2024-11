Fiat lança linha híbrida praticamente no mesmo preço das versões atual

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Há quase quatro anos consecutivos na liderança do mercado brasileiro, a Fiat está acostumada a conduzir as grandes revoluções do setor automotivo nacional, oferecendo modelos sustentáveis e acessíveis ao longo da sua história. Foi assim com o 147, primeiro automóvel a etanol produzido em série no mundo.

Com o Uno, sendo o primeiro veículo popular do Brasil e com diversos outros modelos exitoso e exemplos de

inovação que a marca apresentou ao consumidor brasileiro.

O sucesso não foi diferente quando a marca resolveu Pulse, primeiro modelo lançado no país, ultrapassou 150 mil unidades produzidas, seguido pelo Fastback, lançado um ano depois, que já acumula mais de 100 mil

unidades fabricadas no Polo Automotivo Stellantis de Betim. Assim, os dois SUVs, que são referência no mercado, foram escolhidos para estrear a

tecnologia híbrida da Fiat.

O sistema garante uma experiência de condução mais

sustentável, unindo performance e eficiência, mantendo a busca incansável da marca

em oferecer o melhor custo-benefício para os clientes.

O novo motor T200 Hybrid passa a equipar as versões Audace e Impetus do Fastback e do Pulse. A novidade reflete o compromisso da Fiat por uma indústria automotiva mais sustentável através da combinação entre etanol e eletrificação, uma alternativa competitiva de transição para uma mobilidade de baixo carbono alinhada ao potencial da matriz energética no Brasil.

E os preços sugeridos ficam assim:

Pulse Audace T200 Hybrid AT - R$ 125.990

Pulse Impetus T200 Hybrid AT - R$ 140.990

Fastback Audace T200 Hybrid AT - R$ 151.990

Fastback Impetus T200 Hybrid AT - R$ 161.990