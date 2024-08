Novo Caoa Chery Tiggo 8 PRO é apresentado a partir de R$188.888,88

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Sabemos que a Caoa Chery sempre foi agressiva em seus lançamentos, agora com o novo Tiggo 8 PRO não é diferente. Esse preço, é para a versão turbo a gasolina.



Quatro anos após o seu lançamento no País, o primeiro SUV monobloco de sete lugares produzido no Brasil e que obteve muito sucesso em vendas e de crítica, foi atualizado, deixando seu visual renovado, mais moderno e seu desempenho aprimorado. A renovação do Caoa Chery Tiggo 8 é mais um atestado do comprometimento da marca em produzir em território nacional os veículos mais modernos, tecnológicos e atualizados da indústria automobilística mundial.

O Tiggo 8 foi o segundo modelo fabricado no Brasil pela Caoa Chery a incorporar a tecnologia Max Drive, um conjunto completo de sistemas eletrônicos inteligentes de segurança e assistência ao motorista. A partir de agora, o modelo traz novidades no design, equipamentos e interior.

A grade dianteira é nova e tem seu design denominado Big Diamond com detalhes atingindo uma maior impressão de profundidade, ampliando o ar de modernidade e, ao mesmo tempo, de refinamento. No centro do grande diamante, surge uma nova peça com a logomarca. Este emblema abandona o cromado e passa a contar com uma iluminação gradual que, em sintonia com faróis e lanternas, recepcionam os usuários do veículo com uma iluminação dinâmica de boas-vindas.

Ainda na dianteira, com a adoção de um novo conjunto óptico. Os faróis renovados, agora, possuem ainda maior alcance que o modelo anterior e contam com controle inteligente do farol alto (IHC), que identifica veículos vindo em sentido contrário e baixa o farol alto para não ofuscar os outros motoristas. Destaque para os faróis de neblina,integrados, que acompanham o movimento do volante utilizando o assistente de iluminação em curvas.

Olhando de lado, a lateral engrandeceu com as novas rodas aro 19”, gravadas com o nome Tiggo em alto relevo, e calçadas por pneus Pirelli 235/50 R19. Em associação com o conjunto óptico com setas dinâmicas que invadem esta área, este novíssimo jogo de rodas/pneus fizeram o perfil do Tiggo 8 PRO ficar muito mais imponente.

A traseira também renovada, a começar pelo brake light, em LED, que ganhou estilo único e passou a ser bipartido. A moldura da tampa do porta-malas é nova e passou a abrigar o local onde fica a placa do veículo. Da mesma forma, as lanternas panorâmicas ganharam um novo desenho e passam a ser full LED, com iluminação dinâmica de boas-vindas e piscas dinâmicos (Dynamic Rear). Destaque também para o para-choque e as luzes traseiras de neblina que, além de redesenhados, passam a ser integrados. Completando a mudança visual, as saídas de escapamento passam a ser duplas, nos dois lados da área traseira.

O modelo ganhou 20 mm em seu comprimento (4.720 mm). No interior, os bancos receberam novo design, com acabamento Premium na cor preta, assim como os encostos de cabeça dianteiros Extra Comfort, com apoio lateral ajustável.

O assento do passageiro conta também com ajustes elétricos, e ambos os assentos dianteiros possuem aquecimento e ventilação com ajustes no multimídia. Outro diferencial que auxilia o condutor em situações em que necessita ajustar a posição do banco do passageiro é o Boss Key localizado na lateral interna do encosto do passageiro e com fácil acesso para o motorista realizar estas operações.

A maior mudança está no painel, o novo Chery Tiggo 8 PRO passa a oferecer uma nova tela curva UWCS (Ultra Wide Curved Screen) com 24,6 polegadas, full HD Digital, integrando as funções do painel de instrumentos e o Multimídia. Além de um visual luxuoso, esta tela possui uma curvatura que reduz reflexos de luzes indesejados.



O sistema de som conta com 8 alto-falantes de qualidade Premium, assinados pela Sony, proporcionando melhor experiência acústica e agregando ainda mais elegância com o tweeter instalado em posição elevada nas 4 portas.

O modelo é equipado com o novo motor 1.6 Turbo GDI a gasolina com injeção direta e duplo comando de válvulas com duplo variador de fase (DVVT), e transmissão DCT de dupla embreagem com 7 velocidades com opção de trocas manuais. São 187 CV de potência máxima e 28 kgfm de torque máximo, disponível de 2.000 a 4.000 rpm.



O Tiggo 8 PRO já está sendo produzido na fábrica da Caoa Chery em Anápolis (GO) e comercializado em toda Rede de Concessionárias. O modelo está disponível nas cores Branco Perolizado, Preto Metálico, Cinza Metálico e Azul Escuro Perolizado. A montadora continua a oferecer 5 anos de garantia para seus modelos.