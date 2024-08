Porsche terá primeira concessionária em Mato Grosso do Sul

VEÍCULO ELÉTRICO

Flexível, saiba quais são os principais benefícios da bateria Ultium

A General Motors está preparando uma série de veículos elétricos de alta tecnologia. O primeiro a estrear no Brasil será o Chevrolet Blazer EV, projetado desde a sua concepção para ser um utilitário esportivo premium zero emissão.

O principal diferencial dessa geração de veículos com a tecnologia Ultium está na modularidade da plataforma, desenvolvida especificamente para veículos elétricos.

Por ser flexível, a Ultium pode ser aplicada em diferentes configurações de carroceria e com um conjunto customizado de motores, modos de tração e módulos de baterias. E as baterias são outro grande destaque da plataforma.

Elas têm uma composição química mais avançada para maior capacidade de armazenamento de energia, proporcionando mais autonomia dos veículos, maior velocidade de recarga e durabilidade, permitindo assim uma experiência de recarga mais conveniente aos usuários.

No caso do Blazer EV – previsto para ser apresentado no Brasil no próximo mês –, a configuração de baterias do SUV 100% elétrico será a mais completa disponível na Ultium, composta por 12 módulos com capacidade total de 102 kWh.

O Blazer EV tem, assim, uma autonomia de 481 quilômetros, conforme medição do Inmetro. A velocidade de recarga do novo modelo será de até 22 kW (AC) e 190 kW (DC), de acordo com a General Motors, três vezes e meia maior comparada a de veículos elétricos de gerações anteriores.

O Blazer EV que está chegando ao Brasil tem o sistema Wide Open Watts, que eleva a potência do carro para 557 cavalos (410 kW), com torque instantâneo de 64,8 kgfm, levando o elétrico de zero a 100 km/h em menos de quatro segundos.

O Blazer EV traz o Chevy Safety Assist de série, um conjunto de seis recursos de ajuda ao motorista: frenagem automática de emergência com detecção de pedestres, assistência de manutenção de faixa com aviso de saída de faixa, alerta de colisão frontal, indicador de distância em relação ao veículo à frente, faróis altos automáticos IntelliBeam e controle de cruzeiro adaptativo (ACC).

A General Motors confirmou também que o Equinox EV será o próximo SUV equipado com a tecnologia Ultium no Brasil, devendo chegar ao país até o final deste ano.

As baterias Ultium são produzidas nos Estados Unidos em fábricas com capacidade equivalente a cem gigawatts por hora.

Os métodos produtivos e a nova composição de matérias-primas foram aprimorados para aumentar a carga que essas baterias podem preservar, reduzir os tempos de recarga e baixar os custos. Projetada para uso global, a tecnologia Ultium oferece a flexibilidade e a modularidade para atender aos principais mercados onde a empresa atua.

No formato de placas verticais, as células ajudam a aproveitar o máximo de espaço em cada módulo, que podem ser enfileirados na horizontal para veículos mais baixos (carros de passeio e crossovers) ou na vertical para os mais altos (picapes médias e grandes e utilitários maiores) no assoalho da plataforma. Isso traz vantagens em aproveitamento de espaço no veículo e na distribuição mais uniforme de peso entre os eixos.

Em relação às atuais opções de propulsores, destacam-se os de 180 kW (245 cavalos) e de 255 kW (347 cavalos), que podem equipar individualmente os carros ou de maneira combinada, inclusive com um motor assistente de tração de 62 kW (84 cavalos) para agregar potência, dependendo da aplicação.

A base da plataforma Ultium é totalmente selada, compondo a parte inferior da estrutura do veículo, reforçando as regiões críticas de proteção para os ocupantes, tendo as células enclausuradas como parte do chassi e preservando o sistema elétrico de alta tensão.

A nova geração de EVs da General Motors tem um sistema de construção simplificado por terem menos quantidade de componentes e conexões. Todo o gerenciamento das baterias é feito por meio de tecnologia wireless (sem fios), reduzindo o peso total do veículo e melhorando a sua eficiência energética.