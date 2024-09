Scania lança caminhão 10x4 XT Super de 560 cavalos

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A Scania apresentou seu novo caminhão 560 G 10x4 XT Heavy Tipper Super na Expo & Congresso Brasileiro de Mineração (Exposibram 2024), um dos maiores eventos do setor da América Latina, realizado no Expominas, em Belo Horizonte (MG). O novo modelo traz um motor de 13,0 litros de 560 cavalos com 285,5 kgfm, o maior torque da gama Super. “O cenário da mineração continua promissor, os clientes estão animados e os investimentos estão sendo feitos nas renovações e ampliações de frotas de caminhões. O 560 G 10x4 XT Heavy Tipper Super chega com um preço muito competitivo para ser uma alternativa à Linha Amarela. Oferece mais produtividade, maior velocidade média e superior economia de combustível, além de dispor da maior capacidade de carga do mercado, com 71 toneladas de PBT”, afirma Alex Nucci, diretor de Vendas de Soluções da Scania Operações Comerciais Brasil.

Com a introdução da motorização Super, o 560 G 10x4 XT se torna um equipamento com maior eficiência energética e menor custo por tonelada transportada. O propulsor Super traz aumento da pressão de pico no cilindro para 250 bar, duplo comando de válvulas no cabeçote?, fricção reduzida dos componentes internos e melhorias da lubrificação, refrigeração e da eficiência do turbocompressor. Oferece desempenho superior em relação aos atuais modelos da marca, principalmente devido ao comando duplo no cabeçote e ao Scania Twin SCR, um sistema de injeção dupla de AdBlue (Arla 32), que ajuda a aumentar a eficiência do processo de pós-tratamento. As mudanças foram preponderantes para se chegar à economia de até 8% sobre a geração anterior. “O novo 10x4 de 560 cavalos vem com um câmbio com sessão planetária reforçada (Heavy Planetary), mais rápido e suave, com carcaça produzida em alumínio, o que reduz o seu peso em até 80 quilos comparado à geração anterior. O modelo tem longarina dupla para garantir maior robustez, 210 toneladas de capacidade máxima de tração técnica (CMT) e uma grande novidade na manutenção, com intervalo de troca passando de 500 horas para 750 horas. Um aumento de 50% na disponibilidade do produto”, revela Marcelo Gallao, diretor de Desenvolvimento de Negócios da Scania Operações Comerciais Brasil.

O 10x4 também pode ser configurado para ser teleoperado com uma tecnologia de controle remoto para que o modelo funcione não-tripulado e atue em áreas de risco e descomissionamento de barragens na mineração. Com esta configuração, ele oferece mais velocidade, maior produtividade e solução homologada de fábrica pela Scania. Outra vantagem do novo modelo é o intercambiamento de peças com o modelo 8x4, que é o líder de vendas da marca no mercado fora-de-estrada. “O veículo 10x4 poderá interessar muito ao cliente tradicional do 8x4, que busca uma capacidade maior de minério transportado. Não é uma substituição, muito pelo contrário, eles têm vocações diferentes. Estamos expandindo o portfólio no transporte mais pesado oferecendo o 8x4, o 10x4 560 cavalos e o V8 10x4 660 cavalos”, reforça Gallao.

O 10x4 de 560 cavalos chega com a incorporação de dois freios, o CRB (freio de liberação de compressão), estreante com a gama Super em 2022 e foi lançado na linha fora-de-estrada em dezembro de 2023, e o auxiliar hidráulico Scania Retarder – os dois de série. Somados, são 850 kW (1.153 cavalos) de potência, a maior capacidade de frenagem do mercado. Outro anúncio da Scania na Exposibram 2024 é que o airbag de cortina, exclusividade da marca no mercado de caminhões, passa a ser de série, ajudando o motorista a ter mais segurança na operação em um possível tombamento lateral. Outro benefício do Scania Super está na introdução de série da nova unidade de otimização do tanque de combustível. O recurso é chamado de FOU (Fuel Optimization Unit) e funciona como um tanque de captura capaz de garantir a utilização máxima do combustível. Foi possível passar de 87% para 97% de diesel utilizável nos tanques, resultando em um ganho de carga útil transportada ou em um alcance estendido, dependendo da prioridade da operação.