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Natal 2026

Papai Noel chega ao Shopping Campo Grande com 700 mil luzes nesta sexta

Com entrada gratuita, abertura da programação natalina terá espetáculo inédito, coral e cortejo a partir das 18h; decoração inclui árvore de 10 metros e brinquedos para crianças.

Welyson Lucas

04/11/2026 - 17h18
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O clima de Natal vai tomar conta do Shopping Campo Grande nesta sexta-feira (6), com a chegada do Papai Noel e a inauguração de uma decoração que promete chamar a atenção de quem passar pela Avenida Afonso Pena.

A programação começa às 18h, com entrada gratuita, espetáculo inédito e uma iluminação externa composta por aproximadamente 700 mil pontos de luz.

Batizada de "Fazenda das Renas", a decoração deste ano terá como inspiração os animais que, segundo a tradição natalina, conduzem o trenó do Bom Velhinho.

O cenário reúne elementos nas cores vinho, verde e bege, além de espaços preparados para receber famílias e visitantes de todas as idades.

A abertura oficial contará com apresentação de coral, cortejo e personagens natalinos, que acompanharão a chegada do Papai Noel. O espetáculo foi preparado especialmente para marcar o início da temporada de Natal no centro comercial.

Segundo o gerente de Marketing do Shopping Campo Grande, Victor Araújo, a proposta é transformar a visita em uma experiência que vá além dos enfeites tradicionais.

"Todos os anos, temos o compromisso de transformar o Natal do Shopping Campo Grande em uma experiência completa, que vai muito além da decoração. Queremos proporcionar momentos de alegria, encontros e memórias afetivas para as famílias", afirma.

Árvore de 10 metros e brinquedos gratuitos

Instalada na praça central do shopping, a decoração ocupará uma área de 380 metros quadrados e terá como principal destaque uma árvore de Natal de 10 metros de altura.

O cenário contará ainda com um estábulo temático, onde as renas Dançarina, Relâmpago e Trovão estarão representadas, permitindo que os visitantes tirem fotografias e interajam com a decoração.

O cenário contará ainda com um estábulo temático, onde as renas Dançarina, Relâmpago e Trovão estarão representadas Foto: Divulgação Shopping Campo Grande

Entre as atrações gratuitas estão o Rema-Rema, o Escorregador Espiral e o Balanço Juvenil. O espaço também terá um balanço adaptado para pessoas que utilizam cadeira de rodas, ampliando as opções de lazer para crianças com deficiência.

Já o carrossel terá cobrança de ingresso. A entrada individual custará R$ 40, enquanto a compra de dois ou mais ingressos reduzirá o valor para R$ 35 por pessoa.

Para grupos escolares, o preço será de R$ 30 por ingresso, mediante a aquisição de mais de dez unidades.

Os visitantes também encontrarão espaços específicos para fotografias, como uma guirlanda decorativa próxima à praça central e um trenó de renas instalado nos corredores do shopping.

Fachada terá mais de 700 mil pontos de luz

Do lado de fora, a iluminação será um dos principais atrativos da temporada natalina. A fachada do Shopping Campo Grande receberá mais de 16 mil metros de fios de LED, responsáveis por aproximadamente 700 mil pontos luminosos.

Decoração natalina cobre a fachada do shopping com milhares de luzes de LED. Foto: Divulgação Shopping Campo Grande

A decoração promete transformar a parte externa do empreendimento, localizado em uma das principais avenidas da Capital, em um cenário para fotografias durante o período de festas.

Além da iluminação, a programação contará com a presença do Papai Noel para receber crianças, adultos e animais de estimação, em um espaço preparado para registros fotográficos com os pets.

Após a inauguração, o atendimento do Bom Velhinho acontecerá de terça-feira a sábado, das 14h às 22h. Aos domingos e feriados, as visitas poderão ser realizadas das 14h às 20h.

A programação de Natal é apresentada pela JGC Móveis Planejados, com patrocínio de O Boticário.

Confira quando será a chegada do Papai Noel

  • Data: sexta-feira, 6 de novembro.

  • Horário: a partir das 18h.

  • Local: Shopping Campo Grande, Avenida Afonso Pena, nº 4.909.

  • Entrada: gratuita para a inauguração e atrações indicadas; carrossel pago, com ingressos a partir de R$ 30 nas condições informadas.

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