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Flávio responde a Michelle e fala em 'gesto não correspondido'

Depois de fazer pouco caso sobre o vídeo de Michelle, dizendo que nada o aborrecia em dia de jogo do Brasil, Flávio publicou novo vídeo no final da noite desta quarta-feira

Agência Estado

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25/06/2026 - 07h41
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O senador Flávio Bolsonaro publicou, no final da noite da quarta-feira, 24, uma carta aberta em resposta a Michelle Bolsonaro após a ex-primeira-dama divulgar um vídeo relatando ter sido humilhada pelo pré-candidato à Presidência.

Mais cedo, durante uma live antes do início do jogo da seleção brasileira contra a Escócia, Flávio já havia declarado que "nada nem ninguém" o aborrece. No texto, o pré-candidato diz que "nunca" desrespeitou, maltratou e humilhou uma mulher na vida. "Jamais o faria com a esposa do meu próprio pai".

As divergências entre ele e Michelle são parte de um processo natural, argumenta Flávio. Mas mesmo que "pessoas comprometidas com o mesmo propósito enxerguem caminhos diferentes para chegar ao melhor resultado", o "foco" é "livrar" o Brasil "de Lula e do PT".

O senador disse ainda que tentou convidar a ex-primeira-dama para participar de uma reunião com as lideranças femininas conservadoras, mas que ela nem atendeu a ligação nem respondeu a mensagem. "Fiz mais um gesto não correspondido", enfatizou.

Em um vídeo publicado na tarde desta quarta, Michelle disse que Flávio a humilhou durante uma ligação. O senador teria dito que "seria melhor" que a ex-primeira-dama ficasse "de fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política", relatou.

A conversa teria acontecido após Michelle, no início de dezembro do ano passado, criticar publicamente a decisão do diretório cearense do PL de apoiar candidatura de Ciro Gomes ao governo do estado. Enquanto Flávio disse que a madrasta atropelava a vontade do pai, Eduardo classificou o posicionamento como "injusto e desrespeitoso" com o deputado André Fernandes, que teria articulado o apoio do PL a Ciro.

BTG/Nexus

Para 42%, tarifaço dos EUA é culpa de Flávio Bolsonaro; 39% culpam Lula

Estados Unidos avisaram que a partir de setembro começam a cobrar uma tarifa extra de 25% sobre uma série de produtos brasileiros

15/06/2026 07h25

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Tarifaço dos EUA foi anunciado por Donald Trump dias depois de receber Flávio Bolsonaro na Casa Branca

Tarifaço dos EUA foi anunciado por Donald Trump dias depois de receber Flávio Bolsonaro na Casa Branca

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Pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 15, mostra que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) é apontado como culpado pelas recomendações dadas pelo governo dos Estados de impor novas tarifas contra produtos brasileiros por 42% dos entrevistados. Outros 39% disseram que a culpa é do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Como a margem de erro do levantamento é de dois pontos porcentuais, Flávio e Lula estão empatados tecnicamente, apesar de o senador estar numericamente à frente como o principal culpado pela recomendação dada pelo governo de Donald Trump contra o Brasil. Outros 11% dizem que não é culpa nem de Lula, nem de Flávio, mas uma decisão tomada pelos Estados Unidos de forma independente.

Outra decisão recente do governo norte-americano sobre o Brasil - a classificação do PCC e do CV como organizações terroristas - também foi medida pela pesquisa. Para 37%, a decisão vai ameaçar a segurança dos brasileiros. Outros 30% disseram que a classificação, na verdade, vai melhorar a segurança dos brasileiros. Para 23%, não vai mudar nada.

ECONOMIA

A maioria dos brasileiros, 49%, acredita que a situação econômica do País é ruim ou péssima. É o que aponta pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 15.

Segundo o levantamento, são 19% os eleitores que consideram a economia brasileira como ótima ou boa, enquanto 31% acham que a situação está regular. Não sabem ou não responderam somam 1%.

A pesquisa também mostra que 42% dos brasileiros dizem não estar endividados, enquanto 33% dizem ter compromissos financeiros, mas estão adimplentes, e 25% têm dívidas atrasadas há mais de 30 dias.

O Nexus ouviu 2.017 entrevistados, por telefone, nas 27 unidades da Federação, de 12 a 14 de junho. A margem de erro é de 2 p.p., para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06645/2026.

 

PRESIDÊNCIA

Lula lidera sobre Flávio, Zema, Caiado e Renan Santos no 2º turno, diz BTG/Nexus

Lula registra 49% das intenções de voto contra 43% de Flávio, uma vantagem de 2 pontos a mais do que a registrada na pesquisa anterior

15/06/2026 07h15

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Vantagem de Lula aumentou em dois pontos na comparação com a pesquisa anterior do mesmo instituto

Vantagem de Lula aumentou em dois pontos na comparação com a pesquisa anterior do mesmo instituto

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em uma eventual disputa de segundo turno da eleição presidencial, caso o pleito fosse realizado hoje, segundo pesquisa Nexus divulgada nesta segunda-feira, 15.

De acordo com o levantamento, o petista registra 49% das intenções de voto contra 43% do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), uma vantagem de 2 pontos percentuais a mais do que a registrada na pesquisa anterior, divulgada em maio, quando o petista tinha 47% e o senador os mesmos 43% no segundo turno e estavam empatados tecnicamente por conta da margem de erro de 2 p.p. Na pesquisa divulgada nesta segunda-feira, brancos, nulos ou nenhum dos candidatos somam 8% e os eleitores que afirmaram não saber 1%.

Lula também lidera os cenários de segundo turno sobre os outros candidatos testados pelo Nexus. Em relação ao ex-governador Romeu Zema (Novo), a vantagem do atual presidente é de 10 pontos percentuais, com o petista registrando 49% ante 39% do mineiro.

Na disputa entre Lula e o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD), o presidente tem 48% das intenções de voto contra 39% do goiano. Já na simulação com Renan Santos (Missão), o petista aparece com 49%, enquanto o empresário registra 36%.

O Nexus ouviu 2.017 entrevistados, por telefone, nas 27 unidades da Federação, de 12 a 14 de junho. A margem de erro é de 2 p.p., para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06645/2026.

REJEIÇÃO

A rejeição ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para a disputa à Presidência da República chegou a 52%, segundo pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 15. Este é o maior porcentual de rejeição de Flávio na série histórica.

Desde abril, a rejeição ao filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro vem aumentando, sempre dentro da margem de erro. A trajetória, porém, é de alta. Em abril, 48% dos entrevistados diziam que não votariam no senador de jeito nenhum. Em maio, subiu para 50%. Agora, são 52%.

Enquanto isso, 25% dizem que Flávio é o único candidato em que votariam, enquanto 20% afirmam que poderiam votar nele.

Flávio Bolsonaro está atrás apenas do deputado federal Aécio Neves (PSDB) no quesito rejeição: 62% afirmaram que não votariam de jeito nenhum no tucano.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para efeito de comparação, é rejeitado por 47% dos entrevistados, enquanto 38% dizem que ele é o único em que votariam e 14%, que poderiam votar nele.

O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) é rejeitado por 37%. O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), por 39%. Renan Santos (Missão), por 36%, mesmo porcentual do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa (DC). Cabo Daciolo (Mobiliza) é rejeitado por 46% e Augusto Cury (Avante), por 35%.

O levantamento mostra, ainda, que Lula é apontado como o candidato com maior preferência para ser eleito. 40% dizem que preferem que ele tenha mais quatro anos na Presidência (eram 39% no mês passado). 31% afirmam que preferem Flávio ou algum outro candidato apoiado por Jair Bolsonaro (eram 34% há um mês). O porcentual dos que preferem um candidato que não seja apoiado nem por Lula, nem por Flávio subiu de 18%, em maio, para 24% em junho.

GOVERNO LULA

 A aprovação ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) superou a desaprovação pela primeira vez em quatro meses, segundo pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 15.

De acordo com o levantamento, a gestão petista é aprovada por 48% dos eleitores, contra 47% que desaprovam, um empate dentro da margem de erro. Na pesquisa anterior, de 25 de maio, o governo era desaprovado por 48% e aprovado 47% da população.

Os eleitores que não sabem ou não responderam somam 4%.
 

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