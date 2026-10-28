Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Brasil

democracia

Justiça proíbe deputada de incentivar demissão de opositores

"Empresário, olha a rede social do teu funcionário aí e confere se ele fez o "L". Acho que não faz sentido nenhum manter na tua empresa quem odeia empresários", escreveu

Agência Brasil

28/10/2026 - 07h17
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Justiça do Trabalho atendeu parcialmente pedido do Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro (MPT-RJ) e determinou, em decisão liminar, que a deputada estadual India Armelau se abstenha de promover atos que incentivem empregadores a discriminar, demitir ou perseguir trabalhadores por suas convicções políticas. 

A parlamentar em seu segundo mandato pelo Partido Liberal (PL) foi a mais votada para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) com mais de 248 mil votos. No primeiro mandato, em 2022, a parlamentar obteve mais de 57 mil votos.

Em publicação nas redes sociais, a deputada, que conta com cerca de um milhão de seguidores, publicou a mensagem “Empresário, olha a rede social do teu funcionário aí e confere se ele fez o “L”. Acho que não faz sentido nenhum manter na tua empresa quem odeia empresários”.

Na decisão, o juiz do Trabalho Leonardo Saggese Fonseca destaca que “sendo a ré uma integrante do Parlamento, mas do que qualquer outro cidadão, deve prezar pela liberdade de expressão, desde que respeitosa, deve fomentar a democracia e aceitar as diferentes opções políticas de cidadãos e trabalhadores, sem utilizar de discursos e falas que podem gerar pela sua leitura ou escuta, sentimentos de ódio, perseguição ou discriminação.”

A liminar também determina que a deputada Índia Armelau remova as comunicações e publicações que deram origem à ação civil pública dos locais em que foram divulgadas, especialmente sites, perfis em redes sociais e aplicativos de mensagens. 

Em caso de descumprimento, será aplicada multa diária de R$ 5 mil, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo de 48 horas para cumprimento da determinação.

Defesa
Em nota pública, em suas redes sociais, a deputada estadual Índia Armelau esclarece que jamais teve qualquer preconceito contra quem quer que seja.

“Como empresária, sempre convivi com a diversidade ideológica e defendo que as opções políticas dos trabalhadores sejam integralmente respeitadas. Mas preocupo-me com situações de sabotagem às próprias empresas, quebra da confiança e fidúcia entre empregador e empregado, contrariando missão, valores e objetivos da empresa”, disse.

No texto, a parlamentar esclarece que “o episódio em questão decorre de um equívoco interpretativo: o comentário foi feito a partir de replicagem, oriunda de uma postagem de terceiro de outra rede e não expressa qualquer orientação ou encorajamento sobre contratações ou demissões por parte da deputada por convicção política”.

“Índia Armelau defende relações equilibradas e a pacificação social entre o capital e o trabalho. Ao perceber que foi mal interpretada, deletou imediatamente os stories e postagens neste sentido, para evitar utilização indevida e qualquer tipo de tensionamento social sobre o tema”, explicou a parlamentar.

DEMOCRACIA

Lula agradece apoio no 2ºturno e diz: 'povo não vai eleger um mentiroso'

Presidente e candidato à reeleição vota em São Bernado do Campo, região onde começou sua carreira política

25/10/2026 08h24

Compartilhar

"Ele tem preferência por mentira e, por isso, eu acho que o povo não vai eleger um mentiroso", disse Lula ao sair de casa

Continue Lendo...

O presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, fez um rápido pronunciamento ao sair de sua casa, no bairro de Alto de Pinheiros, para votar, em São Bernardo do Campo, na manhã deste domingo.

Ele agradeceu o carinho, o apoio e a generosidade que recebeu dos apoiadores neste segundo turno. "O comportamento do povo eu nunca vi, nunca vi, sinceramente, não acredito que alguém um dia tenha sido tratado com o carinho que eu fui tratado nesse momento."

Ao falar da expectativa para o resultado das eleições, pois as pesquisas indicam empate técnico entre ele e o concorrente do PL, Flávio Bolsonaro, ele destacou que o adversário "mente e não é capaz de dizer uma verdade". E reiterou: "Ele tem preferência por mentira e, por isso, eu acho que o povo não vai eleger um mentiroso."

DEMOCRACIA

TSE recua e suspende restrições ao transporte de indígenas para o 2º turno

Inicialmente o ministro Kassio Nunes Marques havia determinado cada viagem tivesse autorização judicial individualizada

25/10/2026 07h45

Compartilhar
Nunes Marques recuou depois que o procurador da República, Paulo Gonet, recorreu ao STF para suspender a restrição ao transporte

Nunes Marques recuou depois que o procurador da República, Paulo Gonet, recorreu ao STF para suspender a restrição ao transporte

Continue Lendo...

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, reconsiderou uma decisão em que subordinava o transporte de eleitores indígenas por órgãos federais à aprovação prévia. Em nova decisão, publicada no sábado, 24, o ministro permitiu que as operações de deslocamento em áreas remotas aconteçam neste domingo, 25, sem depender de uma aprovação individual de cada juiz eleitoral.

A autorização do TSE inclui as operações de transportes de indígenas feitas pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e outros órgãos federais, além de embarcações das próprias comunidades com combustível custeado ou ressarcido pelo plano.

A determinação altera uma decisão do próprio Nunes Marques, de sexta-feira, 23, que exigia que cada viagem fosse aprovada judicialmente, com a identificação de veículos ou embarcações, condutores, rotas, paradas e horários.

O novo entendimento do TSE veio após o procurador-geral da República, Paulo Gonet, solicitar que o Supremo Tribunal Federal (STF) suspendesse parte da decisão de sexta, argumentando que a exigência, diante da proximidade da votação, criava dificuldades operacionais e poderia inviabilizar a logística necessária para garantir o comparecimento dos eleitores às urnas.

Segundo a PGR, parte dos deslocamentos precisava começar ainda no sábado, especialmente nas regiões em que o transporte é feito por via fluvial. Ainda na noite de sábado, o ministro Edson Fachin, presidente do STF, acatou o pedido do PGR.

Ainda no sábado, a Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República informou que o governo federal adotaria medidas para garantir o acesso gratuito de indígenas e outras comunidades à votação deste domingo.

Segundo a secretaria, comunidades quilombolas, ribeirinhas, extrativistas e famílias assentadas terão transporte gratuito garantido por órgãos federais. Quando não for possível disponibilizar o transporte, há previsão o ressarcimento das despesas.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Saint-Exupéry, autor de "O Pequeno Príncipe": "A verdade nasce como uma árvore, lentamente"
Reflexão

/ 1 dia

Saint-Exupéry, autor de "O Pequeno Príncipe": "A verdade nasce como uma árvore, lentamente"

2

Reflexão de Oscar Wilde: Velhos acreditam em tudo, adultos suspeitam de tudo e jovens sabem de tudo
Reflexão e Filosofia

/ 1 dia

Reflexão de Oscar Wilde: Velhos acreditam em tudo, adultos suspeitam de tudo e jovens sabem de tudo

3

Mário Quintana: "O tempo não pode ser recuperado, e por isso é a coisa mais democrática de todas"
Reflexão

/ 2 dias

Mário Quintana: "O tempo não pode ser recuperado, e por isso é a coisa mais democrática de todas"

4

Tiago Vargas é lotado em Pedro Gomes após retornar à Polícia Civil
Diário oficial

/ 1 dia

Tiago Vargas é lotado em Pedro Gomes após retornar à Polícia Civil

5

Russel: "O mais difícil de aprender na vida é qual ponte atravessar e qual ponte queimar"
Reflexão

/ 1 dia

Russel: "O mais difícil de aprender na vida é qual ponte atravessar e qual ponte queimar"

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Se o funcionário sair, o conhecimento sai junto?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Se o funcionário sair, o conhecimento sai junto?
As cinco melhores IAs do momento e quando usar cada uma
Exclusivo para Assinantes

/ 20/10/2026

As cinco melhores IAs do momento e quando usar cada uma
Professor e direitos previdenciários: entre a valorização da educação e os retrocessos da reforma
Exclusivo para Assinantes

/ 16/10/2026

Professor e direitos previdenciários: entre a valorização da educação e os retrocessos da reforma
Quando a doença se enquadra como grave para isenção de IR (Mesmo fora do rol da lei)
Exclusivo para Assinantes

/ 15/10/2026

Quando a doença se enquadra como grave para isenção de IR (Mesmo fora do rol da lei)