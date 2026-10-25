Mário Quintana: "O tempo não pode ser recuperado, e por isso é a coisa mais democrática de todas"

Poucas ideias sobre a vida se espalharam tanto quanto a de que o tempo, por ser impossível de reaver, acaba sendo o bem mais igualmente repartido entre as pessoas, já que ninguém, rico ou pobre, tem mais horas do que o outro.

O pensamento vem de um escritor que transformava detalhes do dia a dia em literatura, e segue, décadas depois, influenciando debates sobre como priorizar e fazer escolhas. Natural de Alegrete, no Rio Grande do Sul, onde nasceu em 1906, ele se firmou como um dos nomes mais importantes da poesia do país.

A obra de Quintana se destaca pelo jeito simples de conversar com o leitor. Ele transformou o que há de ordinário nas ruas e nas casas em versos que qualquer pessoa entende sem esforço.

A ideia que não envelhece

O raciocínio de Quintana parte de algo simples de constatar: diferente do dinheiro, que se acumula de forma desigual, o tempo passa no mesmo compasso para qualquer pessoa. Não existe fortuna capaz de garantir mais uma hora de vida, nem influência que traga de volta um minuto perdido — e é essa constatação que dá força à frase até hoje.

Essa igualdade na distribuição do tempo é o que faz a ideia ecoar tanto. Quando Quintana diz que o tempo é democrático, fala de algo que ninguém consegue negociar nem contornar. O relógio segue seu ritmo para o famoso e para o anônimo, para quem tem riqueza e para quem não tem nada.

Rotina que consome sem deixar rastro

Observar a própria agenda revela quanto tempo se dissolve em atividades que pouco acrescentam à vida. Perder-se em redes sociais sem propósito, adiar compromissos importantes e irritar-se no trânsito são cenas que se repetem na rotina de quem vive em cidade grande.

A reflexão de Quintana não propõe viver com pressa constante nem acelerar o ritmo a qualquer custo. Ela convida a decidir com mais clareza e intenção onde investir as horas que nunca poderão ser repostas. Reduzir distrações sem propósito e aprender a dizer não a compromissos que não fazem sentido ganham mais importância do que parecem no momento.

Quem foi o poeta por trás da frase

Antes de se consagrar como poeta, Quintana trabalhou como jornalista e tradutor, ofícios que moldaram sua escrita direta e acessível. O contato constante com palavras em contextos variados explica por que seus versos soam tão próximos da conversa do dia a dia, sem rebuscamento nem distância do leitor.

Por muitos anos, Quintana teve um hotel de Porto Alegre como moradia, prédio que atualmente recebe visitantes como espaço dedicado à memória do poeta. Conhecido pela timidez combinada com humor afiado, deixou uma obra marcada por aforismos breves e certeiros que capturavam verdades simples sobre estar vivo.

Entre seus reconhecimentos estão o Prêmio Machado de Assis, recebido em 1980, e o Prêmio Jabuti, conquistado em 1981.

Por que a reflexão ainda reverbera

A gestão do tempo e a qualidade de vida aparecem cada vez mais em livros, palestras e conversas de trabalho. O que Quintana formulou em poucas linhas antecipou, décadas antes, um debate que ganharia força muito depois de seus versos serem escritos.

A frase do poeta segue atual porque toca em algo que ninguém consegue ignorar: um relógio que não espera ninguém e corre do mesmo jeito para o célebre e para o desconhecido. O maior convite é olhar com mais atenção para o tempo que já está passando enquanto se lê estas palavras.

O que muda na rotina quando você realmente acredita que o tempo não volta

Aceitar que o tempo é democrático e irrecuperável muda decisões práticas imediatas. Significa reconhecer que gastar três horas rolando rede social sem propósito. Adiar uma conversa importante com alguém querido ou permanecer em um compromisso que drena energia são escolhas que custam algo tão precioso quanto dinheiro.

O tempo é ainda mais precioso, porque o dinheiro pode ser recuperado, mas o tempo não. Essa percepção muda o peso das pequenas recusas: dizer não deixa de ser mal-educação e passa a ser proteção do recurso mais valioso que você possui.

Reduzir distrações sem propósito e ser seletivo com os compromissos deixa de ser produtividade extrema e passa a ser bom senso. Quando você entende que o rico não tem mais tempo disponível que o pobre, fica mais fácil recusar convites por obrigação social e escolher como quer passar as horas que tem.