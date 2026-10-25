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Reflexão

Mário Quintana: "O tempo não pode ser recuperado, e por isso é a coisa mais democrática de todas"

O pensamento vem de um escritor que transformava detalhes do dia a dia em literatura.

João V. Valença

25/10/2026 - 17h54
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Poucas ideias sobre a vida se espalharam tanto quanto a de que o tempo, por ser impossível de reaver, acaba sendo o bem mais igualmente repartido entre as pessoas, já que ninguém, rico ou pobre, tem mais horas do que o outro.

O pensamento vem de um escritor que transformava detalhes do dia a dia em literatura, e segue, décadas depois, influenciando debates sobre como priorizar e fazer escolhas. Natural de Alegrete, no Rio Grande do Sul, onde nasceu em 1906, ele se firmou como um dos nomes mais importantes da poesia do país.

A obra de Quintana se destaca pelo jeito simples de conversar com o leitor. Ele transformou o que há de ordinário nas ruas e nas casas em versos que qualquer pessoa entende sem esforço.

A ideia que não envelhece

O raciocínio de Quintana parte de algo simples de constatar: diferente do dinheiro, que se acumula de forma desigual, o tempo passa no mesmo compasso para qualquer pessoa. Não existe fortuna capaz de garantir mais uma hora de vida, nem influência que traga de volta um minuto perdido — e é essa constatação que dá força à frase até hoje.

Essa igualdade na distribuição do tempo é o que faz a ideia ecoar tanto. Quando Quintana diz que o tempo é democrático, fala de algo que ninguém consegue negociar nem contornar. O relógio segue seu ritmo para o famoso e para o anônimo, para quem tem riqueza e para quem não tem nada.

Rotina que consome sem deixar rastro

Observar a própria agenda revela quanto tempo se dissolve em atividades que pouco acrescentam à vida. Perder-se em redes sociais sem propósito, adiar compromissos importantes e irritar-se no trânsito são cenas que se repetem na rotina de quem vive em cidade grande.

A reflexão de Quintana não propõe viver com pressa constante nem acelerar o ritmo a qualquer custo. Ela convida a decidir com mais clareza e intenção onde investir as horas que nunca poderão ser repostas. Reduzir distrações sem propósito e aprender a dizer não a compromissos que não fazem sentido ganham mais importância do que parecem no momento.

Quem foi o poeta por trás da frase

Antes de se consagrar como poeta, Quintana trabalhou como jornalista e tradutor, ofícios que moldaram sua escrita direta e acessível. O contato constante com palavras em contextos variados explica por que seus versos soam tão próximos da conversa do dia a dia, sem rebuscamento nem distância do leitor.

Por muitos anos, Quintana teve um hotel de Porto Alegre como moradia, prédio que atualmente recebe visitantes como espaço dedicado à memória do poeta. Conhecido pela timidez combinada com humor afiado, deixou uma obra marcada por aforismos breves e certeiros que capturavam verdades simples sobre estar vivo.

Entre seus reconhecimentos estão o Prêmio Machado de Assis, recebido em 1980, e o Prêmio Jabuti, conquistado em 1981.

Por que a reflexão ainda reverbera

A gestão do tempo e a qualidade de vida aparecem cada vez mais em livros, palestras e conversas de trabalho. O que Quintana formulou em poucas linhas antecipou, décadas antes, um debate que ganharia força muito depois de seus versos serem escritos.

A frase do poeta segue atual porque toca em algo que ninguém consegue ignorar: um relógio que não espera ninguém e corre do mesmo jeito para o célebre e para o desconhecido. O maior convite é olhar com mais atenção para o tempo que já está passando enquanto se lê estas palavras.

O que muda na rotina quando você realmente acredita que o tempo não volta

Aceitar que o tempo é democrático e irrecuperável muda decisões práticas imediatas. Significa reconhecer que gastar três horas rolando rede social sem propósito. Adiar uma conversa importante com alguém querido ou permanecer em um compromisso que drena energia são escolhas que custam algo tão precioso quanto dinheiro.

O tempo é ainda mais precioso, porque o dinheiro pode ser recuperado, mas o tempo não. Essa percepção muda o peso das pequenas recusas: dizer não deixa de ser mal-educação e passa a ser proteção do recurso mais valioso que você possui.

Reduzir distrações sem propósito e ser seletivo com os compromissos deixa de ser produtividade extrema e passa a ser bom senso. Quando você entende que o rico não tem mais tempo disponível que o pobre, fica mais fácil recusar convites por obrigação social e escolher como quer passar as horas que tem.

Reflexão e Filosofia

Lars Svendsen, filósofo norueguês: "A felicidade está nos momentos que dão sentido à vida"

A vida não pode se sustentar num estado contínuo de alegria.

25/10/2026 16h27

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Foto: Nothing Ahead/Pexels

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Para o filósofo norueguês Lars Svendsen, a felicidade não é um estado permanente, mas se manifesta em momentos que dão sentido à vida. A vida não pode se sustentar num estado contínuo de alegria porque as emoções mudam conforme as experiências, as relações e as circunstâncias que atravessamos.

A felicidade é frequentemente apresentada como uma meta a ser alcançada e mantida. Redes sociais, livros de autoajuda e boa parte da indústria do bem-estar oferecem métodos para se sentir melhor, ser mais produtivo ou construir uma vida aparentemente livre de incômodos. O problema surge quando essa expectativa transforma qualquer emoção negativa em sinal de fracasso pessoal.

O perigo de buscar felicidade permanente

Perseguir incessantemente a felicidade pode gerar justamente o efeito oposto. Quando alguém acredita que deveria estar contente o tempo todo, um dia difícil deixa de ser apenas isso e se transforma na sensação de estar fracassando na construção de uma vida satisfatória.

As redes sociais alimentam essa dinâmica porque permitem observar continuamente viagens, celebrações, conquistas pessoais e momentos cuidadosamente selecionados da vida alheia. Diante dessa exposição constante, períodos próprios de tédio, incerteza ou tristeza parecem anormais, quando, na verdade, são experiências ordinárias que todos atravessam.

Emoções negativas servem para algo

Svendsen propõe deslocar a pergunta central: em vez de tentar ser feliz permanentemente, vale questionar o que torna uma vida digna de ser vivida. Essa resposta pode residir em relações significativas, projetos pessoais, aprendizados, responsabilidades e experiências que nem sempre geram prazer no momento.

A psicologia reconhece que as emoções desagradáveis cumprem funções importantes. O medo avisa sobre perigos, a tristeza surge diante de perdas e a frustração indica a distância entre o desejado e o real. Eliminar completamente esses estados é difícil e pode intensificar o conflito interno com eles.

A psicóloga Patricia Ramírez Loeffler reforça que as emoções fluem naturalmente, e esperar permanecer num estado positivo constante impõe uma exigência pouco realista.

Por que a felicidade vale mais quando é rara

Os momentos felizes adquirem parte de seu valor justamente porque não são constantes. Uma conversa inesperada, o encontro com alguém querido, concluir um projeto importante ou aproveitar algo simples do dia a dia podem gerar satisfação sem se tornarem condições perpétuas.

Existe também diferença entre prazer momentâneo e sentido de vida. Decisões relevantes podem envolver esforço, cansaço e frustrações — e permanecerem profundamente valiosas. Criar um filho, aprender uma habilidade nova, manter uma relação ou desenvolver um projeto profissional não garantem felicidade contínua, mas oferecem propósito que transcende a emoção passageira.

Svendsen aponta que o tédio se tornou mais comum do que a ansiedade e funciona como um aviso sobre a forma como a pessoa vive atualmente.

Como as emoções negativas funcionam como sistema de aviso

As emoções desagradáveis não são falhas da vida, e elas cumprem funções de comunicação. O medo avisa sobre perigos reais ou potenciais, e a tristeza responde a perdas e ajuda a processar o que foi perdido. A frustração marca a diferença entre aquilo que desejamos e o que realmente está acontecendo, sinalizando uma lacuna a ser considerada.

O problema não está em ter essas emoções, mas em tentar eliminá-las completamente. Quando alguém luta contra o medo, a tristeza ou a frustração, pode intensificar o conflito interno e tornar a experiência ainda mais difícil. Aceitar essas emoções como mensagens permite lidar com elas de forma mais construtiva.

Por que o tédio se tornou mais importante que a ansiedade na vida contemporânea

O tédio nem sempre foi o problema central que é hoje. Gerações anteriores enfrentavam a acédia e a melancolia — estados ligados principalmente a pessoas que tinham posses e tempo livre. O que mudou foi a prosperidade material generalizada: quando mais pessoas alcançam conforto e segurança básicos, surge espaço mental para questionar se suas vidas têm significado pessoal.

Essa transição se intensificou nos últimos 30 anos, acompanhando a expansão do acesso ao bem-estar material em muitas sociedades. Segundo Svendsen, o tédio contemporâneo reflete esse quadro: é o sentimento de quem não está morrendo de fome ou em perigo imediato, mas se sente perdido quanto ao propósito de sua existência.

O tédio, portanto, tornou-se um sinal mais comum do que a ansiedade porque aponta para um vazio de significado, não para uma ameaça externa.

Quando aceitar emoções negativas não significa desistir de melhorar

Reconhecer que a tristeza, o medo e a frustração fazem parte de uma vida completa não é o mesmo que se resignar ao sofrimento ou abandonar a possibilidade de mudança. A diferença crucial está em separar o que pode ser melhorado daquilo que é simplesmente parte da experiência humana.

Uma vida pode conter simultaneamente satisfação e preocupação, alegria e tristeza, entusiasmo e cansaço — e mesmo assim ser valiosa e digna de ser vivida. O ponto onde a aceitação falha é quando alguém usa "as emoções negativas são normais" como desculpa para não agir diante de situações que podem realmente ser transformadas.

A diferença está em distinguir entre aceitar o que não pode ser eliminado e trabalhar para melhorar o que está ao alcance.

Se o tédio avisa algo sobre minha vida, como devo reagir quando sinto?

O tédio funciona como um aviso importante: ele diz que algo sobre a forma como você vive pode precisar de reavaliação. Se sua vida se sente como um "grande nada", é provável que você esteja vivendo de forma vazia — sem engajamento em atividades significativas, sem relações profundas ou projetos que façam sentido.

Nesse caso, o tédio é um sinal para investigar: quais são as áreas onde você poderia investir mais energia? Há relacionamentos descuidados, e projetos abandonados, e atividades que outrora faziam sentido?

Porém, reagir não significa buscar constantemente a felicidade como solução. Significa questionar como você está vivendo e se as escolhas atuais refletem aquilo que realmente importa para você.

Muitas vezes, a chance de se tornar genuinamente satisfeito aumenta justamente quando paramos de perseguir a felicidade como um fim em si e começamos a nos engajar em atividades e relacionamentos que carregam significado real.

Oportunidade!

Aldeia na Espanha está dando casa reformada e oferecendo emprego para quem se mudar para lá

O pacote inclui uma moradia municipal já reformada.

25/10/2026 16h02

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Foto: Kai Lago/Pexels

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Arenillas, um pequeno município da província de Soria, com cerca de 40 moradores, lançou uma proposta para combater o despovoamento rural: oferece a famílias dispostas a se mudar para a região em caráter permanente uma casa reformada, sem aluguel, emprego garantido e transporte escolar gratuito.

Na primeira semana, mais de cem pessoas manifestaram interesse, e depois que a proposta ganhou destaque nacional e internacional, recebeu milhares de mensagens. Contudo, informações posteriores indicaram que uma família já havia sido selecionada e que a convocatória não recebia mais candidaturas. Portanto, a oferta não deve ser interpretada como uma vaga aberta garantida neste momento.

O pacote inclui uma moradia municipal já reformada, uma vaga de trabalho como pedreiro para manutenção de edifícios públicos e a oportunidade de administrar o bar social da aldeia, ponto de encontro dos moradores.

Crianças em idade escolar têm transporte diário gratuito até o centro educacional de referência, em Berlanga de Duero, a aproximadamente 20 quilômetros de distância. A iniciativa busca facilitar a mudança e tornar a permanência viável para famílias que precisam conciliar trabalho, moradia e educação.

Quem pode se candidatar

A seleção prioriza famílias com filhos em fase escolar e disposição para fixar residência de forma permanente. Para a vaga de pedreiro, experiência prévia em construção civil favorece os candidatos, uma vez que o trabalho exige reparo e conservação constante dos imóveis municipais.

A iniciativa é organizada pela prefeitura em parceria com a Associação Cultural de Arenillas. Não se destina a quem procura hospedagem gratuita ou uma temporada passageira. O objetivo é atrair moradores que se envolvam na rotina local e sustentem os serviços que mantêm a aldeia funcionando.

A moradia está atrelada às responsabilidades do projeto, incluindo a possível administração do bar social, e não cobre todos os gastos do dia a dia. Quem avalia uma mudança para a Espanha deve verificar com cuidado as exigências de residência e a documentação necessária para viver e trabalhar legalmente no país.

O Ministério da Inclusão, Segurança Social e Migrações da Espanha disponibiliza orientações oficiais sobre os trâmites de imigração para quem pretende se instalar no território espanhol.

Por que a aldeia busca novos moradores

Arenillas enfrenta um problema comum a muitas localidades rurais espanholas: a saída de residentes para cidades maiores esvazia a população e dificulta a manutenção de serviços básicos. Com menos habitantes, torna-se mais desafiador sustentar espaços comunitários e garantir que as próximas gerações permaneçam na região.

A prefeitura e a Associação Cultural trabalham há mais de quatro décadas para enfrentar esse cenário, inclusive com a recuperação de sete casas municipais que agora integram a oferta de moradia.

A combinação de casa, emprego e transporte escolar funciona como estratégia para reverter o despovoamento. O bar social ilustra bem esse desafio: em comunidades pequenas, funciona não apenas como estabelecimento comercial, mas como ponto de encontro e espaço de convivência.

Ter uma família vivendo ali durante todo o ano ajuda a manter esse tipo de serviço ativo e fortalecer os vínculos entre moradores.

O que significa aceitar essa oferta na prática do dia a dia

Quem se muda para Arenillas não apenas recebe uma casa — está aceitando um papel ativo na manutenção da comunidade. O emprego como pedreiro não é flexível: envolve manutenção constante de edifícios públicos. A administração do bar social demanda estar presente regularmente para que o ponto de encontro dos moradores funcione.

A moradia gratuita está atrelada a essas responsabilidades, não é um benefício desatrelado delas.

Além disso, morar em uma localidade com 40 habitantes significa menos anonimato, vizinhos que se conhecem profundamente e uma vida comunitária onde cada pessoa é visível e importante para o funcionamento coletivo. Isso atrai quem busca convivência, mas pode ser desafiador para quem valoriza privacidade ou quer manter distância dos afazeres comunitários.

Quando a oferta de Arenillas não se aplica

A proposta não funciona para quem procura hospedagem temporária, um lugar para passar alguns meses ou uma segunda residência de fim de semana. A prefeitura deixa claro que o objetivo é atrair moradores permanentes — pessoas que vão construir raízes e participar da rotina local continuamente.

Quem busca apenas reduzir custos com moradia em curto prazo não se encaixa no perfil da iniciativa.

Da mesma forma, a oferta não se destina a quem não possui experiência em construção civil ou disposição para trabalhar em manutenção predial — o emprego está vinculado a uma função específica com demandas contínuas. E importante: a moradia não cobre todos os gastos do dia a dia.

Então quem depende unicamente dessa renda precisará buscar outras fontes para sustentar custos adicionais como alimentação e saúde que vão além do que a iniciativa fornece.

Uma tendência europeia de combate ao esvaziamento rural

O problema de Arenillas não é único na Espanha ou na Europa. Várias regiões do continente enfrentam diminuição constante de população, especialmente em zonas rurais, onde a migração para cidades maiores tem sido sistemática há décadas.

Esse movimento ocorre porque as grandes cidades concentram mais oportunidades de emprego, instituições de educação e serviços, criando um atrativo que o interior dificilmente consegue competir naturalmente.

O resultado é que muitas comunidades rurais europeias tiveram de passar de uma atitude passiva — esperando que as pessoas naturalmente permanecessem — para ações diretas de revitalização. Iniciativas como a de Arenillas fazem parte dessa mudança de estratégia: em vez de apenas oferecer beleza paisagística ou tradição.

As vilas começam a estruturar pacotes concretos de moradia, trabalho e serviços para atrair quem quer recomeçar a vida fora dos grandes centros, reconhecendo que algumas pessoas realmente procuram essa alternativa.

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