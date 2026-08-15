Júri condena réu a 20 anos de prisão por matar homem no Jardim Los Angeles

Um homem foi condenado a 20 anos de prisão pelo Tribunal do Júri de Campo Grande pelo homicídio qualificado de uma vítima no Jardim Los Angeles, na Capital. O réu também foi responsabilizado por porte ilegal de arma de fogo e deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado.
O crime ocorreu em junho de 2025. Conforme a denúncia apresentada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo e morreu ainda no local.
Segundo os autos, o assassinato teria sido motivado por uma dívida relacionada a drogas. Durante o julgamento, o promotor de Justiça sustentou que o homicídio foi cometido por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.
Os jurados acolheram integralmente a tese do Ministério Público e reconheceram as duas qualificadoras apresentadas na acusação. Além do homicídio, o conselho de sentença também considerou comprovado o porte ilegal da arma de fogo.
Na sentença, o juiz da 2ª Vara do Tribunal do Júri levou em consideração a gravidade do crime, os antecedentes criminais e a reincidência do réu. Pelo homicídio qualificado, foram fixados 17 anos e 6 meses de prisão.
Pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, a pena estabelecida foi de 2 anos e 6 meses de reclusão. Com a soma das condenações, o réu deverá cumprir 20 anos de prisão inicialmente em regime fechado.
Além da pena criminal, a Justiça fixou indenização mínima de R$ 10 mil por danos morais em favor dos familiares da vítima.