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Vanderlei Gonçalves da Silva, 41 anos, foi assassinado por volta das 20h desta quinta-feira (05). O crime ocorreu no Bar do Valdir, que fica no cruzamento das ruas Dom Fernandes Sardinha e Aucélio de Souza Castro, no Bairro Jardim Los Angeles, em Campo Grande. A família da vítima suspeita que o motivo do crime seria vingança porque o irmão de Vanderlei teria roubado o carro do autor do homicídio.

Uma testemunha relatou para a polícia que um homem conhecido como Geraldo da F4000 chegou no local em um veículo Gol. Depois de estacionar o carro nas proximidades, o autor entrou no bar, se aproximou de Vanderlei e perguntou onde estava seu irmão Rubens Gonçalves dos Santos.

Em seguida, Geraldo sacou uma arma de fogo e disparou de quatro a cinco tiros na vítima. Vanderlei foi atingido no lado esquerdo do peito, próximo ao cotovelo e morreu no local. Já o autor fugiu no veículo Gol.

Na delegacia, o pai de Vanderlei contou que seu outro filho, Rubens, teria roubado o veículo de Geraldo há alguns dias. Todavia, o autor estava preso.

Ainda conforme o pai, Vanderlei não teve qualquer envolvimento com o roubo da caminhonete F4000.