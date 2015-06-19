Sexta-feira amanhece com sensação de 7ºC e máxima não passa dos 22ºC

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Esta sexta-feira (19) amanheceu gelada em Campo Grande. Neste início de dia, os termômetros marcam 12ºC, mas a sensação térmica é ainda mais baixa, na casa dos 7ºC. A máxima esperada para hoje não passa dos 22ºC.

Além do frio, neste início de manhã a garoa também marca presença em muitas regiões da cidade. O céu deve permanecer nublado durante todo o dia, mas as chances de pancadas de chuva intensas são pequenas, inferiores a 5%.

A boa notícia fica por conta da umidade relativa do ar, que não deve ser inferior aos 89% mesmo com as rajadas de vento chegando aos 22 quilômetros por hora.

No fim de semana, o tempo deve ficar firme na Capital. No sábado, a temperatura oscila entre 13ºC e 25ºC e no domingo a máxima fica em 26ºC. Não deve chover na cidade.

ESTADO

Nas cidades da região sul e oeste de Mato Grosso do Sul, como Porto Murtinho, Corumbá, Ponta Porã e Dourados, o tempo deve ficar estável e a nebulosidade deve ser variável.

Em Bonito, a máxima não passa dos 22ºC e em Aquidauana os termômetros devem marcar 24ºC nesta sexta-feira.