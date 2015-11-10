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A Polícia Civil de Dourados investiga o sumiço de José Carlos Silva, 49 anos, ocorrido desde às 7h de ontem (9), quando havia saído para trabalhar em sua caminhonete, modelo S-10.

O desaparecimento foi denunciado no começo da manhã desta terça-feira (10), por um enteado da vítima. O rapaz, de 25 anos, contou que José havia saído de casa, no Jardim Santa Brígida, trajando o uniforme de trabalho, do Mercado Popular.

Ainda conforme o comunicante, a vítima não tem distúrbio mental e não toma remédio controlado. Tem o hábito de sair do trabalho e se reunir com amigos para ingerir bebida alcoólica, mas nunca havia deixado de voltar.

A família teme que José tenha sido vítima de roubo porque saiu dirigindo sua caminhonete S10 Tornado.