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A Procuradoria de Paris informou nesta quinta-feira (7) que o homem morto ao tentar atacar uma delegacia da cidade levava consigo um papel dizendo que o ataque seria feito em nome da milícia radical Estado Islâmico.

O agressor chegou a ferir um agente na porta da delegacia antes de ser morto. A ação acontece no mesmo dia em que se completa um ano do atentado à redação do jornal satírico "Charlie Hebdo", em que 12 pessoas morreram.

Em nota, os promotores afirmam que o papel foi descoberto pela polícia ao lado do corpo do homem, junto com um telefone celular. A folha trazia a bandeira do Estado Islâmico e um texto manuscrito em árabe com a reivindicação pelo ataque.

CARTA

Não se sabe, no entanto, se o homem agiu em coordenação com a milícia, sozinho ou se a carta pode ser uma ação diversionista para atrapalhar a investigação. A polícia ainda não conseguiu identificar o homem morto.

Segundo o Ministério do Interior, o homem entrou no prédio por volta das 11h30 locais (8h30 em Brasília) e tentou esfaquear com uma faca de açougueiro um dos agentes, que ficou levemente ferido.

O homem dizia levar um cinto de explosivos, mas que o governo disse ser falso. Durante o ataque, ele gritou "Allahu Akbar", frase comumente dita por radicais islâmicos antes de executarem seus atentados.

A área da delegacia foi cercada pelas forças de segurança. A polícia também pediu aos vizinhos que não saíssem de casa. As crianças de um jardim de infância vizinho à delegacia foram colocadas em confinamento.