Dois funcionários de fazenda, de nomes preservados, foram alvos de tiros, ontem (6), enquanto trabalhavam em fazenda, localizada às margens do Rio Paraguai, em Porto Murtinho, cuja região é ''famosa'' por constantes registros de furtos de gado. A polícia investiga se há relação.
O dono da propriedade rural foi quem procurou a polícia e relatou que os dois funcionários trabalhavam, por volta das 17h20min, quando ouviram cerca de três disparos. Uma das vítimas disse que um dos disparos passou tão perto que pode ouvir o ''zumbido'' da munição.
O atirador não foi visto. O caso foi registrado como disparo de arma de fogo.