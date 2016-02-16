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Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Delegacia de Combate ao Narcotráfico (Denar) apreenderam em ação conjunta, 65,6 quilos de cocaína, por volta das 2h30min de hoje (16), na BR-262, em Campo Grande. O entorpecente foi encontrado em mochilas abandonadas por traficantes que passavam a pé por fiscalização.

De acordo com o boletim de ocorrência, os bandidos saíram em dois carros Golf, da cidade de Corumbá sentido a Campo Grande. O transporte era feito em um carro, quando o outro servia como batedor.

Os bandidos agiam de forma bastante peculiar, onde as "mulas" utilizavam mochila e alforjes e nos pontos de fiscalização desciam do veículo - permanecendo apenas o motorista -, e caminhavam com as mochilas por traz do posto. Depois de certa distância, reembarcavam no automóvel e prosseguiam viagem.

Durante as investigações, uma operação conjunta entre a PRF e a Denar montou pontos de bloqueio na cidade de Miranda, quando os veículos dos autores passaram em alta velocidade.

Uma perseguição foi iniciada e os envolvidos que estavam no segundo Golf, chegaram a disparar contra as equipes policiais.

Os agentes conseguiram furar um dos pneus e mesmo rodando na pista, continuaram a fugir. Os autores conseguiram escapar, mas o carro e a droga deixada nas mochilas foram apreendidas.

O caso foi registrado na Denar, como tráfico de drogas.