Prefeitura de Campo Grande gasta R$ 6,2 milhões por ano com pacientes do interior

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Os gastos da Prefeitura de Campo Grande com pacientes oriundos do interior do Estado chegam a R$ 520 mil por mês, conforme informação divulgada nesta quinta-feira (15), pelo secretário municipal de saúde, Ivandro Fonseca.

Por esse motivo, o Executivo Municipal quer parceria com o Governo do Estado para que as informações do Complexo Regulador sejam repassadas, em tempo real, para todas as cidades e que a saúde seja reestruturada em todos os municípios para evitar transferências.

Em entrevista ao Portal Correio do Estado, Ivandro disse que o orçamento aprovado na Câmara é para atendimento de 800 mil pessoas e não de 2,5 milhões.

"Estamos pedindo apoio ao Governo do Estado para reestruturar no interior. Inúmeros pacientes migram do interior do Estado por não possuir infraestrutura adequada para atendimento", declarou o secretário.

VAGA ZERO

O que ocorre na prática é que muitos municípios enviam o paciente para Campo Grande por meio do mecanismo "vaga zero" em que o hospital não pode se recusar a atender pacientes de urgência e emergência, independente do número de leitos.

O problema é que nem todos os pacientes transferidos para Capital necessitam realmente de atendimento especializado.

Essa medida deveria ser excepcional, mas é usada com frequência, causando superlotação nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da Capital, por exemplo.

Para o diretor da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde, Sebastião Júnior a fiscalização do Complexo Regulador, que é de responsabilidade do Estado, deveria ser mais rigorosa para evitar esse tipo de problema.

"Tem vindo do interior pacientes que poderiam ter sido tratados no interior e acabam causando esse transtorno", lamentou.