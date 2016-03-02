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O cantor Pedro Ney, há mais de uma década, participa ativamente de ações em várias comunidades paroquiais da Capital. Seu canto está presente em celebrações, reuniões e outras atividades católicas.

As atuações podem ser apreciadas na Igreja Perpétuo Socorro, Igreja Nossa Senhora Aparecida, Igreja Rita de Cássia, Santuário do Hospital do Câncer, Igreja São José e TV Imaculada. Agora, Pedro lança o primeiro álbum, “Salmos do Povo a Caminho”, reunindo dez trechos bíblicos. O material contou com a participação da pianista Ana Paula Soares Ferreira e do maestro Dênis Lopes.

“Ficou um material diferente do que normalmente existe em termos de música católica, que, geralmente, ressalta a utilização de violão nos arranjos. No nosso caso, o piano proporcionou um clima mais sofisticado”, explica Pedro. Dois dos salmos que fazem parte do material – “Quão Grande És Tu” e “Salmo do Abandono” – já contam com melodias conhecidas no meio religioso.

O primeiro teve diversas gravações ao longo dos anos. “A música é de domínio público e deve ter mais de 100 anos, inclusive, há uma gravação feita por Elvis Presley, destacando o estilo gospel”, enfatiza o cantor. O outro faz parte do repertório da cantora evangélica Salete Ferreira.

O restante dos salmos, entre eles, “O Senhor Fez em Mim Maravilhas”, “Maravilhas Fez Conosco o Senhor”, “Este é o Dia que o Senhor Fez para Nós”, “O Senhor é Minha Luz e Salvação”, “Glorifica o Senhor, Jerusalém”, recebeu melodia inédita. Paulo conta que as traduções utilizadas dos salmos fazem parte do acervo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que as liberou para o projeto.

O secretário-geral da CNBB, Dom Leonardo Ulrich Steiner, destacou a produção do CD: “Os mais hábeis na arte de sonhar são também os mais hábeis em realizar”. Segundo ele, “o trabalho expressa a realização de um sonho e será uma fagulha do amor de Cristo”. “Salmos do Povo a Caminho” está sendo distribuído pela Paulus.