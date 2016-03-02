Chuva destrói estoque de flores para mês das mulheres e prejuízo é de R$ 15 mil

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Proprietário de floricultura de Campo Grande, Rodrigo Rosa Ribeiro, 39 anos, contabiliza prejuízo de R$ 15 mil, depois que a chuva destruiu todo o estoque de mercadorias para o Dia da Mulher, na madrugada desta quarta-feira (3). A água e o barro subiram 50 centímetros no estabelecimento localizado na Rua Francisco Bento, esquina com Ricardo Brandão.

No local, o dia é de limpeza e muita tristeza. "No domingo o alarme da loja havia disparado porque entrou um ladrão e hoje às 4 horas da manhã disparou novamente, mas dessa vez foi outro ladrão. A água inundou a estufa e toda a loja. Já tínhamos comprado o estoque para o dia da Mulher. Tem horas que dá vontade de desistir", relatou o empresário.

Ao menos cinco pessoas ajudam na limpeza e segundo Rodrigo, essa não é a primeira vez que isso ocorre. Em dezembro do ano passado, até cobras foram vistas durante inundação, que gerou prejuízo de R$ 6 mil.

O prefeito Alcides Bernal (PP) foi até o estabelecimento e disse que disponibilizou 20 caminhões basculantes, quatro pás carregadeiras e caminhões pipa para auxiliar na limpeza de pontos críticos, como a floricultura.

Equipes de engenharia devem também ser encaminhadas para fazer avaliações nos locais mais atingidos. A chuva teve registro de 59 milímetros, em 50 minutos.

Já o secretário de infraestrutura Amilton Cândido, disse que solicitou recursos para serviços de drenagem. "No mês de março vamos sofrer muita chuva e críticas, mas teremos que ter recurso para isso. Ao menos R$ 30 milhões já haviam sido solicitados ao Ministério da Integração para obra de drenagem na Capital", disse.

Confira abaixo vídeo feito durante a invasão da água na floricultura:

ESTRAGOS

De acordo com a Defesa Civil da cidade, os chamados começaram a se intensificar por volta da 1 hora de hoje, quando o temporal ganhou mais força. Praticamente todos os córregos que cortam a cidade tiveram elevação de nível e a sujeira no asfalto atrapalhou motoristas.

Motorista que passava pela região da Rua Interlagos, nos fundos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), caiu no córrego com o veículo, por volta das 4 horas de hoje. Ele foi retirado do local por equipe de salvamento do Corpo de Bombeiros e não teve ferimentos.

Alagamentos foram registrados nos bairros Panorama, Jardim Anache, Jardim Presidente e Noroeste e no residencial Dama, onde lagoa transbordou e água tomou conta das ruas.

Em outras regiões da cidade, o asfalto, que já estava em situação precária, não suportou a enxurrada e cedeu. Na Rua Jerônimo de Albuquerque, no bairro Nova Lima, placas de asfalto foram levadas e várias crateras se abriram.

No Jardim Colúmbia, cratera abriu e uma das ruas, a Jarauçu, está interditada. Nos fundos do bairro Carandá, na Via Parque, parte de muro de condomínio desabou e outra parte está comprometida.

Dificuldades também são enfrentadas por moradores do bairro Chácara dos Poderes, muitos não podem sair de casa porque as estradas ficaram intransitáveis. Na estrada EW-2, máquinas e carros ficaram atolados e moradores estão praticamente ilhados.

Confira abaixo registros de estragos em toda a cidade: