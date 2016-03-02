Confira os números do sorteio da Mega-Sena que tem prêmio de R$ 18 milhões

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O sorteio do concurso 1795 da Mega-Sena, realizado nesta quarta-feira (2) em Caxias do Sul (RS), teve os seguintes números sorteados: 30 - 42 - 47 - 50 - 55 - 58. O prêmio é de R$ 18 milhões.

Os sorteios da Mega-Sena são promovidos pela Caixa Econômica Federal duas vezes por semana, às quarta-feiras e aos sábados. A aposta mínima, de seis números, custa R$ 3,50. Quem quiser participar, pode comprar seu bilhete até às 19h do dia do sorteio (no horário de Brasília), em qualquer lotérica do Brasil.



Para a aposta simples, de apenas seis números, a probabilidade de ganhar é 1 em 50 milhões, mais precisamente de 1 em 50.063.860, de acordo a Caixa. Já para a aposta máxima, de 15 números, com o preço de R$ 17.517,50, a probabilidade de acerto é de 1 em 10 mil.