Convênio garante 50 novas vagas para crianças de 0 a 5 anos na Apae

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Convênio inédito firmado entre a prefeitura de Campo Grande e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), na tarde desta quarta-feira (2), vai garantir melhorias na qualidade de ensino da instituição. Além de 10 professores, o local receberá reforço na infraestrutura e na aquisição de novos equipamentos que a partir de agora permite abertura de 50 novas crianças de zero a cinco anos.

O Termo de Cooperação foi assinado no gabinete do prefeito Alcides Bernal. Outra garantia é de que a alimentação também seja fornecida pelo município. “Vamos nos responsabilizar pela alimentação para estas 50 novas crianças”, destacou a secretária de educação, Leila Machado.

De acordo com o presidente da Apae, Ottão Pereira de Almeida, esta é a primeira vez que a prefeitura da Capital realiza parceria com a Associação.