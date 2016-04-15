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Ao menos duas pessoas morreram e 45 ficaram feridas - cinco delas gravemente - devido a um terremoto de magnitude 6.5 que derrubou casas e danificou estradas no sul do Japão na noite desta quinta-feira (14).

Ambas as vítimas são da cidade mais atingida pelos abalos, Mashiki, a cerca de 15 quilômetros a oeste de Kumamoto, na ilha de Kyushu, informou uma autoridade local. Não há risco de tsunami.

Segundo a agência de meteorologia do Japão, o sismo, que colapsou ao menos 19 casas, começou às 21h26 e foi seguido por diversas réplicas secundárias, uma das quais de magnitude 5.7, às 22h07, e outra, de 6.4, pouco depois da meia-noite.

Trezentos e cinquenta militares foram enviados aos locais atingidos para participar dos trabalhos de resgate, anunciou o porta-voz do governo, Yoshihide Suga. Além disso, o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, afirmou que o governo também mobilizou policiais, bombeiros e tropas de autodefesa.

A rede japonesa de TV NHK registrou três incêndios, cortes de água e eletricidade em ao menos 16 mil casas e o descarrilhamento de um trem de grande velocidade em Shinkansen, que não transportava passageiros. Os serviços férreos foram interrompidos para verificar as vias, como ocorre a cada vez em que abalos sísmicos são registrados.

Ainda segundo o canal estatal, os tremores foram muito fortes em alguns lugares, com uma intensidade igual, às vezes superior, ao dos sismos de 11 de março de 2011, quando o terremoto mais forte já registrado no Japão atingiu o norte do país, desencadeando um tsunami com ondas de até 40 metros.

Uma das vítimas do terremoto em Mashiki morreu após ser encoberta por escombros, enquanto a outra foi morta durante um incêndio. Uma terceira pessoa, resgatada após um prédio colapsar, encontra-se em estado de insuficiências cardíaca e pulmonar.

USINA NUCLEAR

A Kyushu Electric Power, companhia que fornece energia para a região, assegurou que nenhuma anormalidade foi registrada na usina atômica de Sendai, onde se encontram os únicos reatores japoneses em funcionamento.

"Verificamos se o tremor provocou impacto em nossa central, mas tudo está funcionando normalmente neste momento", disse um responsável pela usina para a agência de notícia France Press. Tampouco houve danos ou alterações em outras centrais nucleares situadas nas regiões afetadas de Ehime e Genkai, segundo informações fornecidas por funcionários.