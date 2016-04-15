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O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou hoje (15) que os setores público e privado do país paralisarão na segunda-feira (18), em mais uma medida para poupar energia elétrica. "Estou decretando a segunda-feira, 18 de abril, como dia não trabalhável e também não haverá aulas", disse Maduro durante uma reunião no palácio presidencial de Miraflores em Caracas.

Ele explicou que a paralisação faz parte de uma série de medidas para evitar "que a Venezuela entre num duro racionamento" de energia elétrica, num país afetado pelo fenômeno meteorológico El Niño.

O El Niño converteu-se "num fenômeno extremo" e "se normalmente trazia seca e calor, desta vez trouxe o dobro da seca", frisou. Com o anúncio de hoje, os funcionários da administração pública venezuelana retomarão as atividades na próxima quarta-feira (20) porque que na terça-feira é feriado.