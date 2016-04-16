Uma mulher que ainda não foi identificada morreu na manhã deste sábado (16) depois de se envolver em um acidente de trânsito. Ela conduzia uma Honda Biz e foi atingida por uma caminhonete na Avenida Gury Marques, em Campo Grande.
Informações iniciais indicam que a mulher teria parado a moto no meio da pista para dar passagem a pedestres, em faixa específica para eles. O condutor de uma caminhonete, que não conseguiu diminuir a velocidade, teria colidido na traseira da moto.
Equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu.
Equipe do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) está no local e aguarda chegada da perícia. O motorista da caminhonete foi detido, será submetido a teste de alcoolemia. O caso será investigado pela Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da Vila Piratininga.