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Depois de uma capotagem na MS-240 em Paranaíba, distante 413 quilômetros da Capital, policiais encontraram quase 600 quilos de maconha em um Toyota Corolla. O motorista do veículo fugiu e até a noite de ontem (15) não havia sido encontrado.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), motoristas que passavam pela rodovia ontem à noite avisaram sobre um carro capotado na vegetação que margeia a via.

Equipes foram até o local e quando chegaram lá encontraram o carro “recheado” com mais de 1 mil tabletes de maconha. Algumas porções da droga acabaram ficando espalhadas na vegetação. Ao todo, foram 680 quilos de maconha.

Apesar das buscas feitas na região, o motorista ou outro ocupante do carro não foram encontrados. O Corolla, com placas de Uberlândia (MG), foi apreendido e levado para a Polícia Civil de Paranaíba.