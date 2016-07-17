Ataque de ciúme quase acabou em assassinato, no começo da manhã de hoje, na Avenida Felinto Müller, no Bairro da Lapa, em Três Lagoas.
Rapaz, de 19 anos, tentou matar o marido, de 32, com golpe de caco de vidro no pescoço.
Conforme informações do boletim de ocorrência, o autor do crime foi preso em flagrante. Segundo relatos, por volta das 6h, os dois discutiram depois de a vítima dizer que ainda amava ex-namorado.
Enciumado, o jovem quebrou copo e atacou o marido com golpe no pescoço. A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. O estado de saúde dela não foi divulgado pela polícia.