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Aporte de R$ 4,7 milhões do Ministério da Saúde será enviado para quatro Santas Casas e hospitais filantrópicos de Mato Grosso do Sul, conforme anunciado pelo ministro da saúde Ricardo Barros nesta quinta-feira (1º), durante o 26ª Congresso de Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, em Brasília (DF). Os pagamentos devem ser feitos em dezembro.

Conforme as informações divulgadas pelo Ministério da Saúde, a maior parte da verba, R$ 4,2 milhões, será destinada para novas habilitações e credenciamento de três hospitais filantrópicos no estado. O restante diz respeito a emendas parlamentares dos últimos dois anos que ainda não tinham sido pagas.

Em nível nacional, são R$ 371 milhões para novas habilitações e credenciamentos de 216 hospitais filantrópicos de 20 estados, além de R$ 141 milhões de emendas parlamentares para 255 instituições, localizadas em 19 estados.

As portarias que garantem a verba estão sendo publicadas no Diário Oficial da União desta semana. (Com informações, Ministério da Saúde)