Jovem tenta fugir da polícia com maconha e cocaína escondidas

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Pedro Henrique de Lima Fabiane, 23 anos, foi preso na manhã de hoje com 675 kg de maconha e dois quilos de cocaína. Ele seguia na BR-163, em Dourados. Aos policiais, jovem disse que receberia R$ 8 mil para levar a droga até Bauru (SP).

Por volta das 8h, agentes da Polícia Militar Rodoviária (PMA) avistaram Ford Fiesta, modelo sedan, que trafegava sentido Distrito de Itaum. Foi dada ordem de parada, mas o condutor tentou fugir e houve perseguição.

Em alta velocidade, o motorista realizou diversas ultrapassagens em curvas e locais proibidos, colocando em risco a vida de outros motoristas.

Após 15 km de perseguição, dentro do perímetro urbano de Dourados, o condutor foi abordado pelos policiais, na Rua Manoel João Ferreira com a Avenida José Roberto Teixeira.

Em vistoria ao veículo, foram encontrados escondidos no assoalho, porta malas, carpete e na lataria 714 tabletes de maconha e dois quilos de cocaína.

Interrogado, o rapaz comentou que pegou o veículo em Ponta Porã e estaria a caminho do interior do São Paulo.

Ocorrência foi registrada na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) em Dourados.