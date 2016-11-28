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Enquanto caminhava por via pública, homem, de 48 anos, ouviu vários tiros, em seguida foi atingido por um deles, no começo da madrugada de hoje, no cruzamento entre a Avenida dos Cafezais e Rua do Patrocínio, região sul de Campo Grande.

A vítima declarou que enquanto caminhava viu grupo de pessoas em discussão. Logo, foram feitos disparos e um deles acertou a nádega do homem. A vítima acredita que o autor estivesse em meio ao desentendimento.

Ferido, o homem foi até a casa da mãe que chamou por socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Nenhum suspeito foi identificado.