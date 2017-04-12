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Inquérito policial foi aberto para esclarecer a causa da morte de Valdinei Alvarenga, 23 anos, constatada por volta das 19h de ontem (11), no Hospital São Mateus, em Caarapó.

Conforme informações do Boletim de Ocorrência, policiais civis foram comunicados que haveria necessidade de apurar a circunstância da morte depois de a médica que fez atendimento à vítima ter solicitado exame necroscópico.

A princípio, irmã de Valdenei disse que ele havia passado o dia consumindo bebida alcoólica e se sentido mal. O jovem foi levado para hospital, mas chegou morto. Apesar de a irmã dele ter alegado provável causa natural, apenas o exame necroscópico é que vai indicar o verdadeiro motivo do óbito. O caso segue em investigação.