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Fernando Colman, de 68 anos, foi encontrado morto dentro de casa, nesta manhã, em Ponta Porã. Idoso foi encontrado por policiais militares, depois de denúncia de vizinhos sobre seu desaparecimento. Ele estava caído no chão com uma cadeira nas costas e um saco plástico na cabeça.

Segundo informações do Porã News, a equipe da polícia técnica estava no local e informou que o idoso estava morto há aproximadamente um dia. Ainda de acordo com a polícia, o idoso foi amarrado e asfixiado com uma sacola.

A polícia investiga o caso e suspeita de latrocínio - roubo seguido de morte - pois a motocicleta da vítima não foi encontrada. Na residência não havia sinal de arrombamentos.

O caso está sendo apurado pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil, que ainda não tem informações sobre os autores do crime.